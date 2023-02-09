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Премьер-министры Вьетнама и Сингапура провели переговоры в Сингапуре
Выступая на переговорах, премьер-министр Ли подтвердил, что визит придаст мощный импульс прекрасному стратегическому партнерству между двумя странами и является важным событием, открывающим мероприятия по празднованию 50-летия двусторонних дипломатических отношений и 10-летия партнерства в этом году.
Поздравив Вьетнам с его эффективным социально-экономическим восстановлением и развитием после COVID-19, он подчеркнул, что Сингапур всегда дорожит своим стратегическим партнерством с Вьетнамом и надеется на его дальнейшее укрепление.
Оба премьер-министра высоко оценили позитивное развитие двусторонних отношений как в двустороннем, так и в многостороннем аспектах.
Сингапур лидирует в АСЕАН и занимает второе место в мире по объему инвестиций во Вьетнам с 3095 проектами на общую сумму 70,8 млрд. долл. США, что составляет 22,9% от общего объема иностранного капитала, привлеченного Вьетнамом. Вьетнамско-сингапурские индустриальные парки (VSIP) продолжают эффективно функционировать и стали символом успеха в инвестиционном сотрудничестве.
Лидеры двух стран договорились укреплять политическое доверие; поддерживать обмены и контакты на всех уровнях и по всем каналам; содействовать экономическому сотрудничеству; эффективно выполнять соглашения о сотрудничестве, включая Меморандум о взаимопонимании (МВ) о создании вьетнамско-сингапурского партнерства по цифровой экономике и «зеленой экономике», подписанный по этому случаю; и создать благоприятные условия для осуществления сотрудничества в новых и потенциальных областях, таких как цифровая, «зеленая» экономика и экономика замкнутого цикла, инновации, чистая энергетика и реагирование на изменение климата.
Они также достигли консенсуса по активизации сотрудничества в области обороны и безопасности, туризма и межличностных обменов.
Премьер-министр Тьинь предложил Сингапуру рассмотреть возможность подписания соглашения о трудовом сотрудничестве между двумя странами; увеличить импорт сельскохозяйственной и водной продукции, а также одежды и текстиля из Вьетнама; и облегчить продажу вьетнамских товаров в системе распределения в Сингапуре.
Обладая стабильной политической системой и все более улучшающейся инвестиционной средой, Вьетнам приветствует и создает благоприятные условия для сингапурского бизнеса для расширения своих инвестиций в страну, особенно в цифровую трансформацию, «зеленую» энергетику, науку и технологии, а также инновации, добавил Тьинь.
Сингапурский лидер поблагодарил Вьетнам за одобрение инвестиций VSIP Nghe An II и выразил поддержку предложению своего вьетнамского коллеги об открытии большего количества парков. Он также подчеркнул свою поддержку сотрудничества в области чистой энергетики, а также подключения к электросетям, их передачи и торговли электроэнергией.
Тем временем вьетнамский лидер попросил Сингапур увеличить поддержку Вьетнама в развитии и повышении качества человеческих ресурсов, а также в реализации Стратегии развития профессионального образования на период 2021-2030 гг.
По этому случаю он предложил правительству Сингапура продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в стране и укреплять двусторонние отношения на основе культурных обменов и контактов в рамках народной дипломатии.
Что касается региональных и международных проблем, два лидера договорились укреплять сотрудничество, поддерживать солидарность и единство и продвигать центральную роль АСЕАН, особенно в таких стратегических вопросах, как мир и стабильность в Восточном море и регионе в целом.
Премьер-министр Тьинь пригласил своего сингапурского коллегу посетить Вьетнам с официальным визитом в 2023 году. Последний принял приглашение.
После переговоров два премьер-министра стали свидетелями подписания и передачи документов о сотрудничестве, в том числе МВ по созданию вьетнамско-сингапурского партнерства в области цифровой экономики и «зеленой экономики»; другого о плане сотрудничества в области экономики и торговли между двумя министерствами промышленности и торговли; один о молодежном сотрудничестве между Национальным комитетом по делам молодежи Вьетнама и Национальным советом молодежи Сингапура; и МВ по морскому сотрудничеству между Морской администрацией Вьетнама и Управлением морского хозяйства и портов Сингапура.