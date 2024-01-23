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Премьер-министры Вьетнама и Румынии приняли участие во вьетнамско-румынском бизнес-форуме

В рамках официального визита в Румынию, в полдень 22 января (по местному времени) в Бухаресте, премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Румынии Ион-Марсель Чолаку приняли участие во вьетнамско-румынском бизнес-форуме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на вьетнамско-румынском бизнес-форуме. Фото: ВИA  
Мероприятие, организованно совместно Министерством планирования и инвестиций Вьетнама, посольством Вьетнама в Румынии и Торгово-промышленной палатой Румынии.

Выступая на мероприятии премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что правительство Вьетнама всегда сопровождает и поддерживает иностранные предприятия, в том числе из Румынии, чтобы они могли осуществлять долгосрочные, эффективные и устойчивые инвестиции во Вьетнаме в духе “гармонизации выгод и разделения рисков”.

Отметив прочные, проверенные временем отношения между Вьетнамом и Румынией за последние почти 75 лет, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что дружба и всеобъемлющее сотрудничество между двумя странами были углублены в области политики, дипломатии, торговли, сельского хозяйства, промышленности, труда, туризма, образования и подготовки человеческих ресурсов.

Лидер подчеркнул стратегию экономического развития Вьетнама, которая основывается на трех столпах построения правового социалистического государства, социалистической демократии и социалистической рыночной экономики, добавив, что страна стремится к независимой, самодостаточной экономике, которая участвует в международной интеграции глубоким, всеобъемлющим, практическим и эффективным образом.

Далее он подчеркнул, что Вьетнам никогда не жертвует социальным прогрессом и равенством, а также окружающей средой для чистого экономического роста, добавив, что страна сосредоточилась на трех прорывных стратегиях в области институтов, человеческих ресурсов и инфраструктуры, которые создадут благоприятные условия для бизнеса, позволяющие снизить затраты на вводимые ресурсы и повысить конкурентоспособность, таким образом, обеспечивая эффективное, устойчивое и долгосрочное развитие Вьетнама.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что он и его румынский коллега Ион-Марсель Чолаку провели успешные переговоры, в ходе которых лидеры правительств двух стран достигли консенсуса относительно мер по укреплению инвестиционного и делового сотрудничества,, и содействию связующей роли, чтобы помочь друг другу выйти на региональные рынки.

Вьетнам уделяет приоритетное внимание инвестициям в цифровую экономику, зеленую экономику, циркулярную экономику и экономику, основанную на знаниях, реализуя проекты в области высоких технологий, электроники, полупроводников, инноваций, возобновляемых источников энергии, развития инфраструктуры и т. д., подчеркнул он.

Пользуясь случаем, он поблагодарил Румынию за положительную роль в подписании Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом и за то, что она одной из первых ратифицировала Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом, и предложил предприятиям обеих сторон использовать эти сделки для активизации сотрудничества в целях развития.

Премьер-министр рекомендовал обеим сторонам активизировать обмен и инвестиции в областях, пользующихся спросом у Вьетнама и сильными сторонами Румынии, включая машиностроение, специализированное оборудование, медицинское оборудование и автомобильную промышленность.

Назвав географическое расстояние препятствием для сотрудничества двух стран, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что его можно преодолеть с помощью эффективного внедрения цифровой трансформации и электронной коммерции, а также современных транспортных средств.

На форуме участники ознакомились с инвестиционным потенциалом, климатом и возможностями Вьетнама и Румынии. Бизнесмены получили возможность глубже изучить стратегии экономического развития каждой страны, а также процедуры ведения бизнеса, инфраструктуру и человеческие ресурсы.

ВИА/ИЖВ

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