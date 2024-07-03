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Премьер-министры Вьетнама и Республики Корея провели переговоры в Сеуле
Между тем, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам поддерживает политику и цели РК в области развития, включая политику "глобального стержневого государства", и стремится к повышению эффективности и практических результатов двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.
Вьетнамский лидер выделил восемь областей, в которых был достигнут прогресс с момента повышения уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в декабре 2022 года, а именно: политическое доверие, торговля-инвестиции, туризм, наука-технологии, трудовые отношения, обмены между людьми, сотрудничество между населенными пунктами и взаимодействие по региональным и международным вопросам.
Оба лидера договорились активизировать обмены и взаимодействие на всех уровнях по партийным, государственным, правительственным, парламентским каналам. Они также договорились укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности и эффективно реализовывать программу действий по всеобъемлющему стратегическому партнерству между Вьетнамом и РК.
Подчеркнув, что экономическое сотрудничество является ключевой основой отношений, лидеры двух стран выразили готовность достичь цели в 100 миллиардов долларов США в двусторонней торговле к 2025 году и 150 миллиардов долларов США к 2030 году на сбалансированной и устойчивой основе. Они заявили, что соответствующие процедуры обеих сторон будут ускорены, чтобы открыть в этом году свои рынки для вьетнамских помело и корейских дынь.
Премьер-министр Хан Док Су призвал Вьетнам оказать активную поддержку в решении проблем, с которыми сталкиваются корейские предприятия во Вьетнаме, и пообещал помочь вьетнамским компаниям глубже интегрироваться в цепочки поставок РК в страны Юго-Восточной Азии. Он предложил расширить сотрудничество для содействия инвестициям корейских компаний в создание стабильных цепочек поставок основных минералов.
Корейский лидер отметил, что РК уделяет приоритетное внимание помощи Вьетнаму в подготовке промышленных кадров через безвозвратную помощь Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), обязуясь расширить масштабы такого финансирования в сфере государственного управления, электронного правительства, образования и НИОКР, а также увеличить квоту для вьетнамских рабочих. РК также поддержит вторую фазу проекта вьетнамо-корейского института науки и технологий (VKIST).
Поблагодарив своего гостя за приглашение посетить Вьетнам и принять участие в саммите "Партнерство ради зеленого роста и Глобальных целей-2030" (P4G) в апреле 2025 года, премьер-министр Хан Док Су сказал, что Республика Корея окажет поддержку Вьетнаму в успешной организации мероприятия.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал РК и дальше открывать свой рынок для вьетнамских переработанных продуктов питания, сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также сезонных фруктов. Он призвал корейские компании расширять инвестиции во Вьетнам, особенно в СПГ, цифровую экономику, зеленую экономику, круговую экономику, полупроводники, возобновляемые источники энергии, биотехнологии и искусственный интеллект. Он также предложил РК построить во Вьетнаме больше научно-исследовательских центров.
Оба лидера договорились о расширении культурных, туристических, образовательных и межличностных обменов.
Премьер-министр Вьетнама предложил РК поддержать открытие генерального консульства Вьетнама в Пусане в этом году и создание вьетнамского культурного центра в восточноазиатской стране. Он также предложил упростить визовые процедуры и перейти к освобождению от виз для граждан Вьетнама, увеличить стипендии для вьетнамских студентов и поддержать стабильную и долгосрочную жизнь вьетнамских экспатриантов в РК.
Премьер-министры двух стран обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, договорившись о тесном сотрудничестве на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций и АСЕАН.
Они разделили видение обеспечения безопасности, защиты и свободы судоходства и авиации в Восточном море, а также подтвердили свою поддержку урегулирования споров мирными средствами и в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам последовательно выступает за денуклеаризацию, диалог, мир, стабильность, сотрудничество и развитие на Корейском полуострове.
По итогам переговоров лидеры выпустили совместный пресс-релиз и стали свидетелями подписания девяти соглашений о сотрудничестве между вьетнамскими и корейскими министерствами и ведомствами в области экономики, торговли, инвестиций, образования, сотрудничества в области развития, стартап-экосистем, конкуренции и защиты прав потребителей.