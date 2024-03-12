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Премьер-министры Вьетнама и Новой Зеландии наметили основные направления укрепления связей
Для дальнейшей активизации многопланового сотрудничества, во-первых, они договорились стабилизировать и консолидировать политическое доверие, стратегическое доверие и политико-дипломатическое сотрудничество, чтобы создать более прочную основу для двусторонних связей. Вьетнам и Новая Зеландия активизируют взаимные визиты и встречи на всех уровнях и по всем каналам, эффективно внедряя механизмы сотрудничества, включая регулярные встречи между премьер-министрами двух стран.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь, находящийся с официальным визитом в Южно-Тихоокеанском государстве, пригласил своего коллегу совершить официальную поездку во Вьетнам в подходящее время. Премьер-министр Кристофер Люксон с удовольствием принял приглашение.
Обе стороны также договорились содействовать плодотворной реализации плана действий по реализации вьетнамско-новозеландского стратегического партнерства на 2021-2024 годы и в ближайшее время разработать план действий на новый период.
Во-вторых, лидеры договорились укреплять и расширять сотрудничество по всем важным направлениям стратегического партнерства, включая экономику, торговлю, инвестиции, безопасность, оборону, сельское хозяйство и взаимодействие между людьми.
Соглашаясь развивать экономические, торговые и инвестиционные связи, они рассчитывают увеличить торговые доходы стран до 2 миллиардов долларов США в 2024 году и 3 миллиардов долларов США в 2026 году, а вскоре удвоить двусторонние инвестиции за счет соответствующих мер, включая открытие рынков и снижение торговых барьеров.
Вьетнам приветствует новозеландские инвестиции во все области, особенно в образование - профессиональную подготовку, высококачественное сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии, отметил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
На переговорах премьер-министр Кристофер Люксон объявил о запуске третьей фазы проекта по выведению высококачественных сортов фруктов (вьетнамские фрукты) стоимостью 6,24 млн новозеландских долларов (3,85 млн долларов США), чтобы помочь мелким фермерам по выращиванию маракуйи и другим заинтересованным сторонам в цепочках создания стоимости повысить производительность.
В условиях неопределенности в регионе и мире премьер-министры были единодушны в расширении сотрудничества в области обороны и безопасности; эффективном реагировании на традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности, которые усиливаются в регионе, включая транснациональную преступность, терроризм, стихийные бедствия и эпидемии; укрепление сотрудничества в области поддержания мира, безопасности на море и разведывательной информации, способствующей миру, стабильности и сотрудничеству в регионе и в мире.
Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе в области реагирования на изменение климата и развития высокотехнологичного сельского хозяйства, выращивания саженцев растений и управления безопасностью пищевых продуктов.
Они достигли консенсуса относительно расширения сотрудничества в области культуры, образования - профессиональной подготовки и межличностных обменов. Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду на то, что Новая Зеландия увеличит стипендии для вьетнамских студентов, а ее университеты укрепят связи с вьетнамскими коллегами, тем самым удовлетворят потребность страны Юго-Восточной Азии в высококачественных человеческих ресурсах. Он добавил, что скорейшее возобновление прямых авиарейсов между двумя странами станет важной мотивацией для расширения сотрудничества в этих областях.
В-третьих, вьетнамский лидер согласился ускорить и добиться прорывов в сотрудничестве в области науки и технологии, инноваций, зеленого и цифрового экономического развития, передачи экологически чистых технологий, сокращения выбросов и новых технологических отраслей, таких как искусственный интеллект (ИИ) и полупроводники. Он предложил добиться прорывов в морском экономическом сотрудничестве и защите морской среды, ускорить трудовое сотрудничество и профессиональную подготовку, а также создать условия для работы вьетнамских рабочих в Новой Зеландии.
Обсуждая региональные и международные проблемы, премьер-министры двух стран подтвердили необходимость поддерживать координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и механизмах, возглавляемых АСЕАН, и форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); и поддерживать кандидатуры друг друга в региональных и международных организациях.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Новую Зеландию за поддержку кандидатуры Вьетнама в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы, поздравил Новую Зеландию с успешным вступлением в должность председателя всеобъемлющего и прогрессивного Транстихоокеанского партнерства (CPTPP) в 2023 году и подтвердил, что Вьетнам будет активно продвигать программы практического сотрудничества между АСЕАН и Новой Зеландией, где Новая Зеландия в своем качестве координатора отношений АСЕАН - Новая Зеландия на 2024-2027 годы. Премьер-министр Кристофер Люксон подтвердил, что Новая Зеландия будет поддерживать Вьетнам и тесно сотрудничать с ним, когда страны Юго-Восточной Азии будут принимать Саммит АТЭС в 2027 году.
Что касается проблемы Восточного моря, то лидеры двух стран подтвердили важность обеспечения мира, стабильности, сохранности и свободы судоходства и авиации в Восточном море; и разрешения споров мирными средствами на основе уважения международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Они договорились обмениваться информацией и укреплять морское сотрудничество, а также вместе стремиться превратить Восточное море в море мира, стабильности, дружбы, сотрудничества и развития.