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Премьер-министры Вьетнама и Новой Зеландии выступили сопредседателями пресс-конференции
В частности, страны стабилизируют и укрепят стратегическое доверие и политико-дипломатическое сотрудничество, чтобы создать прочную основу для двусторонних связей. Они будут укреплять и расширять сотрудничество по всем важным направлениям своего стратегического партнерства, включая экономику - торговлю - инвестиции, безопасность - оборону, сельское хозяйство и межличностные обмены. Кроме того, они ускорят и совершат прорыв в партнерстве в области науки и технологии, инноваций, зеленой экономики, цифровой экономики, передачи экологически чистых технологий, сельского хозяйства и таких развивающихся секторах, как искусственный интеллект, полупроводники, морское хозяйство, охрана окружающей среды, труд и профессиональное обучение.
По его словам, обе стороны договорились создать рабочие группы для активизации плодотворной реализации соглашений о сотрудничестве.
Рассматривая некоторые региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, они договорились тесно координировать свои действия и поддерживать друг друга, особенно в Организации Объединенных Наций, форумах под руководством АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и встрече Азия-Европа (АСЕМ). Они также согласились на активизацию диалога и взаимовыгодное сотрудничество, с совместным эффективным реагированием на общие вызовы в регионе и укреплением сотрудничества в субрегионе Меконга, сказал премьер-министр Вьетнама.
Что касается проблемы Восточного моря, продолжил он, то обе стороны вновь подтвердили важность обеспечения мира, стабильности, сохранности и свободы судоходства и авиации в водах; неприменения силы или угрозы ее применения; и мирного разрешения споров на основе международного права, особенно соглашения 1982 года Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Они договорились обмениваться мнениями и информацией, расширять морское сотрудничество и прилагать совместные усилия для превращения Восточного моря в зону мира, стабильности, дружбы, сотрудничества и развития.
Со своей стороны, премьер-министр Кристофер Люксон сообщил СМИ, что в ходе переговоров обе стороны взяли на себя обязательства по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе мира, стабильности, сотрудничества и развития, которые приносят пользу обеим странам и их народам.
Вьетнам и Новая Зеландия будут развивать сотрудничество во всех областях, включая политику, дипломатию, экономику, торговлю, инвестиции, сельское хозяйство, туризм и межличностные обмены.
Двусторонний товарооборот постоянно растет и за последние пять лет вырос на 60%, отметил он, добавив, что они намерены увеличить торговый доход до 2 миллиардов долларов США в 2024 году и вскоре удвоить двусторонние инвестиции с помощью соответствующих мер.
Две страны также договорились совместно разрабатывать и реализовывать планы по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, объявил принимающий лидер.
Далее он сказал, что он и его вьетнамский гость считают, что остается огромное пространство для сотрудничества между Вьетнамом и Новой Зеландией, поэтому обе стороны должны работать над максимизацией потенциала, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на достижение практических и прорывных результатов в 2025 году - в 50–ю годовщину установления их дипломатических отношений, чтобы повысить двусторонние связи на новый уровень.
По словам премьер-министра Новой Зеландии, обе стороны разделяют мнение, что благодаря достигнутым к настоящему времени достижениям и решимости лидеров и народов двух стран, отношения Вьетнама и Новой Зеландии будут продолжать активно, существенно и эффективно развиваться, принося практическую пользу двум народам и способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
После пресс-конференции премьер-министры двух стран стали свидетелями подписания нескольких соглашений, в том числе соглашения о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и профессиональной подготовкой Вьетнама и Министерством образования Новой Зеландии, соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством иностранных дел и торговли Новой Зеландии, и меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов Вьетнама и Казначейством Новой Зеландии.