Премьер-министры Вьетнама и Малайзии провели встречу в кулуарах саммита БРИКС

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) встречается со своим малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом в Рио-де-Жанейро 6 июля. Фото: ВИA

Лидеры двух стран выразили радость по поводу новой встречи после официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Малайзию в мае этого года.Они подчеркнули важность создания нового импульса для дальнейшей активизации всеобъемлющего стратегического партнерства стран, особенно путем реализации плана действий по осуществлению партнерства в период 2025-2030 годов.В связи с этим они договорились продолжать наращивать взаимные визиты на всех уровнях и по всем каналам, а также продвигать плодотворное внедрение механизмов двустороннего сотрудничества.Премьер-министры двух стран единодушно высказались за укрепление экономических, торговых и инвестиционных связей. В частности, Вьетнам и Малайзия будут и дальше содействовать торговле товарами, в которых они обладают потенциалом и силой, такими как сельскохозяйственная и рыбная продукция, продукты питания, электронные компоненты и строительные материалы.Кроме того, они будут укреплять партнерство в области сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности, энергетики, нефти и газа, а также передачи электроэнергии между странами АСЕАН.Сотрудничество также будет расширено на сферы цифровой экономики, циркулярной экономики и зеленой экономики.Премьер-министр Анвар Ибрагим предложил странам создать механизм сотрудничества в области рыболовства, а для обеспечения его эффективности необходимо привлекать предприятия обеих сторон.Лидеры двух стран также договорились поручить соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть возможность создания механизмов и соглашений о сотрудничестве в этих областях. Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Малайзию укреплять сотрудничество в области цифровой трансформации, включая поддержку развития национального центра данных, подключенного к центру данных АСЕАН.Основываясь на предложениях вьетнамского лидера, стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в целях обеспечения продовольственной безопасности Малайзии, при этом Вьетнам будет поддерживать стабильный экспорт риса в эту страну.Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил полную поддержку и координацию со стороны Вьетнама, чтобы помочь Малайзии успешно выполнить свою роль председателя АСЕАН в 2025 году.Премьер-министр Анвар Ибрагим согласился с предложениями своего коллеги и выразил признательность Вьетнаму за сильную поддержку и тесное сотрудничество с Малайзией в год ее председательства в АСЕАН.