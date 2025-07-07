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НОВОСТИ

Премьер-министры Вьетнама и Малайзии провели встречу в кулуарах саммита БРИКС

6 июля во второй половине дня (по местному времени), в рамках расширенного саммита БРИКС, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился со своим малазийским коллегой Анваром Ибрагимом в Рио-де-Жанейро
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) встречается со своим малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом в Рио-де-Жанейро 6 июля. Фото: ВИA  
Лидеры двух стран выразили радость по поводу новой встречи после официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Малайзию в мае этого года.

Они подчеркнули важность создания нового импульса для дальнейшей активизации всеобъемлющего стратегического партнерства стран, особенно путем реализации плана действий по осуществлению партнерства в период 2025-2030 годов.

В связи с этим они договорились продолжать наращивать взаимные визиты на всех уровнях и по всем каналам, а также продвигать плодотворное внедрение механизмов двустороннего сотрудничества.

Премьер-министры двух стран единодушно высказались за укрепление экономических, торговых и инвестиционных связей. В частности, Вьетнам и Малайзия будут и дальше содействовать торговле товарами, в которых они обладают потенциалом и силой, такими как сельскохозяйственная и рыбная продукция, продукты питания, электронные компоненты и строительные материалы.

Кроме того, они будут укреплять партнерство в области сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности, энергетики, нефти и газа, а также передачи электроэнергии между странами АСЕАН.

Сотрудничество также будет расширено на сферы цифровой экономики, циркулярной экономики и зеленой экономики.

Премьер-министр Анвар Ибрагим предложил странам создать механизм сотрудничества в области рыболовства, а для обеспечения его эффективности необходимо привлекать предприятия обеих сторон.

Лидеры двух стран также договорились поручить соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть возможность создания механизмов и соглашений о сотрудничестве в этих областях. Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Малайзию укреплять сотрудничество в области цифровой трансформации, включая поддержку развития национального центра данных, подключенного к центру данных АСЕАН.

Основываясь на предложениях вьетнамского лидера, стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в целях обеспечения продовольственной безопасности Малайзии, при этом Вьетнам будет поддерживать стабильный экспорт риса в эту страну.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил полную поддержку и координацию со стороны Вьетнама, чтобы помочь Малайзии успешно выполнить свою роль председателя АСЕАН в 2025 году.

Премьер-министр Анвар Ибрагим согласился с предложениями своего коллеги и выразил признательность Вьетнаму за сильную поддержку и тесное сотрудничество с Малайзией в год ее председательства в АСЕАН.

По этому случаю лидеры двух стран также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, подчеркнув важность работы с другими странами-членами АСЕАН для продвижения сотрудничества, солидарности и центральной роли блока.


ВИА/ИЖВ

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