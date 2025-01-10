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Премьер-министры Вьетнама и Лаоса совместно провели конференцию по инвестиционному сотрудничеству во Вьентьяне
По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, на 47-м заседании Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии, которое состоялось ранее в тот же день, инвестиционное сотрудничество также стало ключевой темой обсуждения между двумя сторонами.
Подчеркивая особые отношения между двумя странами, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что они требуют уникального подхода - того, который основан на искренности и неподдельном сердце.
Лидер предложил обеим сторонам, странам и народам Вьетнама и Лаоса укреплять солидарность и единство, отметив, что это ответственность и долг каждого жителя. Он также подчеркнул роль бизнеса двух стран в обеспечении быстрого и устойчивого развития каждой из сторон.
Указывая на ограничения в инфраструктурных связях, особенно в транспортной инфраструктуре, он сказал, что министерства и ведомства двух стран должны работать вместе, чтобы устранить препятствия для проектов, при этом запрашивая мнения предприятий на протяжении всего процесса.
Премьер-министр также предложил содействовать соединению производственных и логистических цепочек, подключать предприятия из третьей страны и совместно развивать индустриальные парки в каждой стране.
Он призвал предприятия активизировать традиционные факторы роста и продвигать новые двигатели и производственные силы, особенно в развивающихся секторах и областях, где у каждой стороны есть свои сильные стороны.
Лидер выразил надежду, что вьетнамские и лаосские предприятия воспользуются возможностями для увеличения инвестиций и расширения деятельности в обеих странах, подчеркнув, что их инвестиции должны быть обусловлены не только прибылью, но и чувством ответственности и взаимной привязанности.
Согласившись с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня, премьер-министр Сонексай Сипхандон высоко оценил согласованные усилия правительств обеих стран в последние годы по развитию инфраструктуры, в частности транспортных сетей, для соединения их экономик и содействия региональной интеграции, что открывает путь для расширения торговли и инвестиций. Совместная работа стимулирует вьетнамские предприятия инвестировать в приоритетные отрасли, соответствующие планам развития Лаоса.
По словам премьер-министра Лаоса, правительства двух стран согласились с тем, что им необходимо сосредоточиться на развитии транспортной инфраструктуры для обеспечения большей интеграции и взаимосвязи. Он упомянул такие ключевые проекты, как железнодорожное и автомобильное сообщение, а также кластеры морского порта Вунганг, подчеркнув важность укрепления сотрудничества в области авиации.
Премьер-министр Сонексай Сипхандон призвал вьетнамский и лаосский бизнес изучить дальнейшие возможности для сотрудничества, в частности, в области развития промышленных парков, чтобы помочь Лаосу расширить возможности глубокой переработки сырья. Он отметил, что экологически чистая энергия и развитие ветроэнергетики также являются перспективными областями для инвестиций.
Премьер-министр Лаоса призвал проводить больше форумов и конференций между двумя странами, чтобы способствовать укреплению экономических связей наравне с их особыми отношениями.
Выступая на мероприятии, министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Чи Зунг обозначил ключевые направления на ближайшее время, включая акцент на поощрении вьетнамского бизнеса к инвестициям в сектора, соответствующие приоритетам Лаоса, такие как сельское хозяйство, лесное хозяйство, аквакультура, энергетика, горнодобывающая промышленность и экотуризм.
Кроме того, обе стороны должны совместно изучить вопрос о создании промышленных кластеров и парков, экономических зон или других подходящих форм сотрудничества в области торговли и промышленности вдоль общей границы, чтобы облегчить производство и экспорт товаров из Лаоса во Вьетнам, добавил он.
Необходимо приложить больше усилий для увеличения двусторонней торговли на 10-15% в год, сказал он, подчеркнув важность продвижения торговли, создания брендов и каналов распространения товаров в каждой стране для обеспечения стабильного присутствия и устойчивого доступа на рынок.
На конференции состоялся обмен 13 инвестиционными сертификатами и соглашениями о сотрудничестве между вьетнамскими и лаосскими предприятиями. Вьетнамская сторона вручила сертификаты на зарубежные инвестиции отечественных компаний в Лаосе АО SDVIC Wind Power с проектом ветроэлектростанции Саван 1, АО «Вьетнамские молочные продукты» (Vinamilk) с комплексом молочных ферм и Военно-коммерческому акционерному банку (MB Bank) с проектом MB Bank Laos.
Тем временем лаосская сторона выдала разрешение на строительство проекта по добыче и переработке калийной соли компании Vietnam National Chemical Group, контракт на строительство ветряной электростанции Savan 1, дополнение к контракту на добычу бокситов и переработку алюминия в Лаосе компании Viet Phuong Investment Group и контракт на разработку пяти проектов малой гидроэнергетики в провинции Секонг.
Также состоялся обмен шестью соглашениями и меморандумами о взаимопонимании, охватывающими сферы авиации, ветроэнергетики, тепловой энергетики, рыболовства и подготовки рабочей силы.
После конференции в присутствии двух премьер-министров Государственный банк Вьетнама и Банк Лаосской Народно-Демократической Республики объявили о создании рамочной основы для платежей в местной валюте и двустороннего подключения розничных платежей с использованием технологии QR-кода.
В рамках этой структуры, подкрепленной надежной правовой и инфраструктурной готовностью банковского сектора, обе стороны поощряли свои предприятия к использованию местных валют в торговой и инвестиционной деятельности. Была официально запущена двусторонняя платежная система QR-кодов, которая, как ожидается, будет способствовать развитию туризма, потребления и обменов между людьми, а также использованию местных валют в розничных сделках.
В прошлом году экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между странами достигло значительных успехов, а вьетнамские инвестиции в Лаос демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Зарегистрированные вьетнамские инвестиции в Лаосе достигли 191,1 млн. долларов США, увеличившись на 62,1% по сравнению с прошлым годом.
В общей сложности вьетнамские предприятия инвестировали в 267 проектов в Лаосе с общим зарегистрированным капиталом в 5,7 миллиарда долларов США, из которых 2,8 миллиарда долларов США были освоены. Таким образом, Вьетнам стал третьим по величине иностранным инвестором в Лаосе после Китая и Таиланда.
За последние пять лет вьетнамские предприятия ежегодно выплачивали Лаосу в среднем 200 миллионов долларов в виде налогов и других финансовых обязательств. Однако, по сравнению с этим, инвестиции Лаоса во Вьетнам остаются относительно ограниченными.
Также в 2024 году двусторонний товарооборот достиг нового рубежа, его общий объем превысил 2,2 миллиарда долларов США, что на 33,9% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что положительное сальдо торгового баланса Лаоса с Вьетнамом составило около 732,7 млн. долл.