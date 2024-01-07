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Премьер-министры Вьетнама и Лаоса провели переговоры
Он выразил уверенность, что что под руководством Лаосской народно-революционной партии (ЛНРП) Лаос преодолеет все трудности и вызовы, успешно выполнит 9-й пятилетний план социально-экономического развития, продолжит успешно выполнять резолюцию 11-го съезда ЛНРП.
Он поблагодарил партию и государство Лаоса за ценную поддержку в борьбе за национальную независимость в прошлом и в строительстве и развитии страны в настоящее время, подтвердив, что Вьетнам всегда ценит и придает первостепенное значение особым отношениям между двумя странами.
Со своей стороны, премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон выразил свое впечатление и поздравил Вьетнам с его достижениями в области социально-экономического развития, обороны и безопасности, а также внешней политики, которые способствуют повышению престижа и позиции страны на международной арене.
По его словам, они являются большим источником поощрения и поддержки для Лаоса в деле защиты и строительства страны.
Премьер-министр Сонексай Сипхандон воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Вьетнам за ценную поддержку и помощь, оказанную Лаосу в борьбе за независимость и развитие страны.
Премьер-министры двух стран выразили свою радость в связи с прочным развитием великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом во всех областях, включая укрепление политических отношений, регулярный обмен визитами и встречами на высоком уровне, углубление взаимодействия в области обороны, безопасности и иностранных дел.
Кроме того, в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве продолжаются позитивные изменения. В настоящее время Вьетнам реализует в Лаосе 241 инвестиционный проект с общим зарегистрированным капиталом 5,47 млрд долларов США, занимая 3-е место среди стран и территорий, инвестирующих в Лаос. Общий объем двустороннего товарооборота в 2023 году оценивается более чем в 1,5 миллиарда долларов США. Постоянно укрепляется сотрудничество в других областях, таких как образование и подготовка кадров, культура, наука и технология, туризм и обмен между людьми.
Что касается дальнейших направлений сотрудничества, то премьер-министры двух стран договорились расширять обмен визитами и контактами на высоком уровне. Премьер Фам Минь Тьинь предложил правительствам обеих стран конкретизировать и эффективно реализовать соглашение между политбюро Вьетнама и Лаоса и итоги встречи генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, генерального секретаря ЛНРП, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и председателя Камбоджийской народной партии (КНП) Хун Сена.
Глава вьетнамского правительства также предложил хорошо реализовать соглашения между двумя правительствами, включая Соглашение о стратегии сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом на период 2021-2030 годов, Соглашение о двустороннем сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом на период 2021-2025 годов и Соглашение о плане сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом на 2024 год.
Премьер-министры двух стран договорились продолжать повышать эффективность сотрудничества в области обороны и безопасности для эффективного решения новых задач; укреплять управление и защиту границ, а также предотвращение и борьбу с транснациональной преступностью, особенно с наркопреступлениями; продолжать координировать и поддерживать поиск и репатриацию останков вьетнамских солдат и экспертов-добровольцев, положивших свои жизни в Лаосе.
Стороны будут укреплять связи между двумя экономиками Вьетнама и Лаоса, особенно в области институтов, финансов, транспортной инфраструктуры, энергетики, телекоммуникаций и туризма; продолжать продвигать проекты скоростной автомагистрали Вьентьян - Ханой и железной дороги Вьентьян - Вунганг и другие ключевые проекты сотрудничества; поддерживать друг друга в построении независимых, самодостаточных экономик, связанных с обширной, эффективной и практической международной интеграцией.
Они также будут укреплять трехстороннее сотрудничество между Вьетнамом, Лаосом и соответствующим партнером по развитию, чтобы привлечь больше ресурсов для проектов сотрудничества; совместно работать над рассмотрением и полным устранением трудностей и препятствий, создавая благоприятный инвестиционный и деловой климат для вьетнамских предприятий, работающих в Лаосе; эффективно реализовывать протоколы и проекты сотрудничества в области образования и развития человеческих ресурсов; развивать сотрудничество в области здравоохранения, культуры, искусства и спорта; способствовать общению и просвещению о традициях особых отношений между Вьетнамом и Лаосом для всех слоев населения, особенно для молодого поколения двух стран.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, премьер-министры двух стран подчеркнули важность поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, включая сохранение солидарности АСЕАН, общей позиции и центральной роли в региональной безопасности и стратегических вопросах, таких как вопрос Восточного моря. Они также договорились продолжать тесную координацию и поддержку друг друга на региональных и международных форумах, таких как АСЕАН, ООН и механизмы сотрудничества в субрегионе Меконга, а также укреплять тесное сотрудничество между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам готов поддержать Лаос в успешном выполнении международных обязанностей в 2024 году, включая председательство в АСЕАН.
По этому случаю он передал приветствия, пожелания доброго здоровья и Нового года от генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и вьетнамских лидеров генеральному секретарю партии, президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, председателю Национального собрания Лаоса Ксайсомфону Фомвихане, а также высшим руководителям партии и государства Лаос.
После переговоров премьер-министры двух стран подписали четыре документа о сотрудничестве, в том числе протокол о сотрудничестве в области охраны границы между министерствами обороны Вьетнама и Лаоса, меморандум о взаимопонимании (МОВ) о плане сотрудничества между канцелярией правительства Вьетнама и канцелярией премьер-министра Лаоса, МОВ о развитии и подключении инфраструктуры приграничной торговли между правительствами Вьетнама и Лаоса и план сотрудничества на 2024 год между министерством образования и профессиональной подготовки и министерством образования и спорта Лаоса.