Премьер-министры Вьетнама и Лаоса посетили фотовыставку, посвященную достижениям экономических связей

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне посещают фотогалерею. Фото: ВИA





Выставка, организованная ВИА в рамках официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Лаос 11-12 января, состоялась в Национальном конференц-центре Лаоса на полях 45-го заседания Межправительственного комитета стран и конференции по инвестиционному сотрудничеству.Она продемонстрировала всестороннее партнерство между двумя странами за последние годы с акцентом на финансы и банковское дело, энергетику, телекоммуникации, сельское и лесное хозяйство.На фотографии показаны проекты многих вьетнамских инвестиций в Лаосе, особенно в сельских и неблагополучных районах, которые способствовали местному социально-экономическому развитию, созданию рабочих мест и повышению доходов, а также получили высокую оценку лаосских лидеров и населения.Выставка призвана помочь руководителям, официальным лицам и предприятиям двух стран лучше понять особые отношения Вьетнама и Лаоса, особенно в экономической сфере.