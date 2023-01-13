НОВОСТИ
Премьер-министры Вьетнама и Лаоса посетили фотовыставку, посвященную достижениям экономических связей
Она продемонстрировала всестороннее партнерство между двумя странами за последние годы с акцентом на финансы и банковское дело, энергетику, телекоммуникации, сельское и лесное хозяйство.
На фотографии показаны проекты многих вьетнамских инвестиций в Лаосе, особенно в сельских и неблагополучных районах, которые способствовали местному социально-экономическому развитию, созданию рабочих мест и повышению доходов, а также получили высокую оценку лаосских лидеров и населения.
Выставка призвана помочь руководителям, официальным лицам и предприятиям двух стран лучше понять особые отношения Вьетнама и Лаоса, особенно в экономической сфере.