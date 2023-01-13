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Премьер-министры Вьетнама и Лаоса посетили фотовыставку, посвященную достижениям экономических связей

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его лаосский коллега Сонексай Сипандоне посетили фотовыставку, посвященную достижениям в экономическом сотрудничестве двух стран, состоявшуюся во Вьентьяне 12 января.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне посещают фотогалерею. Фото: ВИA  
Выставка, организованная ВИА в рамках официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Лаос 11-12 января, состоялась в Национальном конференц-центре Лаоса на полях 45-го заседания Межправительственного комитета стран и конференции по инвестиционному сотрудничеству.

Она продемонстрировала всестороннее партнерство между двумя странами за последние годы с акцентом на финансы и банковское дело, энергетику, телекоммуникации, сельское и лесное хозяйство.

На фотографии показаны проекты многих вьетнамских инвестиций в Лаосе, особенно в сельских и неблагополучных районах, которые способствовали местному социально-экономическому развитию, созданию рабочих мест и повышению доходов, а также получили высокую оценку лаосских лидеров и населения.

Выставка призвана помочь руководителям, официальным лицам и предприятиям двух стран лучше понять особые отношения Вьетнама и Лаоса, особенно в экономической сфере.

    

 

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь сопредседательствовал на 45-м заседании Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии

По сообщению спецкора ВИА, в ходе рабочей программы в Лаосской НДР утром 12 января во Вьентьяне премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипандоне сопредседательствовали на 45-м заседании Межправительственной комиссии между Вьетнамом и Лаосом, с участием руководителей более 20 министерств, ведомств и местностей двух стран.
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