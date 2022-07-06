Премьер-министры Вьетнама и Кореи провели телефонные переговоры

Премьер-министр Фам Мин Тьинь (справа) проводит телефонные переговоры со своим корейским коллегой Хан Дак Су. Фото: ВИА

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь 5 июля провел телефонный разговор со своим коллегой из Республики Корея (РК) Хан Дак Су, в ходе которого лидеры двух стран обменялись мнениями о мерах по активизации двусторонних отношений.

Это был первый телефонный разговор премьер-министра РК с иностранным лидером с момента его вступления в должность.

Поздравляя Хана с назначением на пост премьер-министра РК, премьер-министр Тьинь сказал, что, несмотря на глобальную и региональную неопределенность, в том числе воздействие COVID-19, отношения между Вьетнамом и РК сохраняют стабильный темп развития, и две страны стали ведущими важными партнерами друг друга, особенно в экономике, торговле и инвестициях.

Он подтвердил последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений, а также на то, что он является другом, надежным партнером и активным, ответственным членом международного сообщества.

Вьетнам всегда считает РК важным долгосрочным стратегическим партнером и желает работать вместе с этой восточноазиатской страной для углубления отношений на благо людей, а также для мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и на мира в целом», — сказал премьер-министр.

Со своей стороны, премьер-министр Хан поздравил Вьетнам с достижениями в последнее время, в частности, в сдерживании пандемии и экономическом росте, отметив, что РК считает Вьетнам ведущим важным партнером и желает работать со страной Юго-Восточной Азии для устойчивого укрепления двусторонних отношений в будущем.

Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить вьетнамское правительство за поддержку корейских фирм, помогая им поддерживать производство в стране, особенно на фоне распространения COVID-19 в последнее время.

В качестве конкретных мер по активизации двусторонних отношений премьер-министры договорились реализовать итоги состоявшихся 8 июня онлайн-переговоров между Генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и Президентом Кореи Юн Сук Йолем, продолжить тесное взаимодействие между двух сторон в организации мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений в этом году, и эффективно внедрять двусторонние и многосторонние механизмы сотрудничества, такие как Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Кореей (VKFTA) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), чтобы в ближайшее время поднять стоимость двусторонней торговли до 100 млрд. долл. США в 2023 году и 150 млрд. долл. США к 2030 году.

Обе стороны будут устранять торговые диспропорции и способствовать проникновению вьетнамских товаров, таких как сельскохозяйственные и рыбные продукты, на корейский рынок, а также поощрять корейские предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнаме, уделяя приоритетное внимание цифровым технологиям, электронике, возобновляемым источникам энергии и развитию инфраструктуры.

Вьетнам обязался создать оптимальные условия для корейских предприятий, а также иностранных инвесторов для ведения долгосрочного бизнеса в стране.

Лидеры также согласились поддерживать и продвигать эффективные механизмы сотрудничества в области официальной помощи в целях развития (ОПР) и расширять масштабы предоставления ОПР Вьетнаму.

Две страны будут расширять сотрудничество в сфере труда, туризма, межличностных и культурных обменов и индустрии развлечений, а также поддерживать своих граждан в странах друг друга, особенно вьетнамских невест в РК.

Премьер-министры также договорились укреплять сотрудничество по международным вопросам и на различных форумах.

По вопросу Восточного моря они разделили общее видение по поддержанию мира и стабильности, обеспечению безопасности и свободы судоходства в Восточном море, урегулированию споров на море мирными средствами, обеспечению прав и законных интересов стран в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).



