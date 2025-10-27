Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министры Вьетнама и Китая провели встречу в Куала-Лумпуре

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с Премьером Госсовета Китая Ли Цяном 27 октября на полях 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов в Куала-Лумпуре (Малайзия).
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (второй слева) встречается с Премьером Госсовета Китая Ли Цяном (справа) на полях 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов. Фото: Министерство иностранных дел Вьетнама  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь с глубоким уважением передал приветствия и наилучшие пожелания Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама и других руководителей Вьетнама Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая, Председателю КНР Си Цзиньпину, Премьеру Госсовета Ли Цяну и другим руководителям Китая.

Глава правительства также поздравил Китай с успешным проведением четвёртого пленума Центрального комитета Компартии Китая 20-го созыва и с разработкой 15-го пятилетнего плана, направленного на обеспечение качественного развития. Одновременно он проинформировал Премьера Ли Цяна о новых теоретических и практических достижениях Вьетнама, а также о подготовке к проведению 14-го съезда КПВ.

Оба руководителя высоко оценили положительные и всесторонние достижения, достигнутые в последнее время в отношениях между Вьетнамом и Китаем. Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность и искреннюю благодарность Премьеру Госсовета Ли Цяну и Государственному совету КНР за тесную и эффективную координацию в продвижении двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр предложил обеим сторонам поддерживать регулярные контакты на высшем уровне, укреплять политическое доверие, активизировать деятельность координационных механизмов и стратегических диалогов между двумя странами, а также повышать уровень взаимодействия в сферах обороны и безопасности.

Подчеркнув важность сотрудничества в области железнодорожного транспорта для развития обеих стран, Премьер-министр предложил активизировать работу Совместного вьетнамско-китайского комитета по железнодорожному сотрудничеству, придавая этому направлению высший приоритет. Он призвал китайскую сторону активно взаимодействовать с Вьетнамом в вопросах предоставления льготных кредитов, подготовки кадров в железнодорожной отрасли и сотрудничества по созданию железнодорожно-промышленного комплекса.

Оба руководителя также обсудили меры реагирования на недавние изменения в тарифной политике и конкретные шаги, направленные на более здоровое и сбалансированное развитие экономических и торговых отношений между Вьетнамом и Китаем.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил китайской стороне продолжить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции из Вьетнама. Он также выступил с инициативой активизировать расширение модели «умных» пограничных пунктов, провести исследование модели трансграничного экономического сотрудничества, развивать сотрудничество в сфере энергетических соединений и ускорить реализацию проектов китайской помощи во Вьетнаме, одновременно усиливая научно-техническое взаимодействие, чтобы сделать его новым ярким направлением двусторонних отношений.

Согласившись с предложенными Премьер-министром направлениями сотрудничества, Премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил, что Государственный совет КНР готов вместе с Правительством Вьетнама реализовывать и конкретизировать общие договорённости, достигнутые высшими руководителями двух партий и двух стран; активизировать стратегические обмены на высоком уровне и дальше продвигать сотрудничество для достижения ощутимых результатов, особенно в таких взаимно интересных областях, как экономика и торговля, качественные инвестиции и развитие железнодорожной инфраструктурной взаимосвязанности.

Во время встречи стороны провели откровённый, искренний и конструктивный обмен мнениями по вопросам, связанным с морской тематикой, в духе достигнутых на высшем уровне общих пониманий о контроле и разрешении разногласий, что способствует поддержанию мира, стабильности и развитию как в регионе, так и во всём мире.

ВИА/ИЖВ

