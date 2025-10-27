Премьер-министры Вьетнама и Китая провели встречу в Куала-Лумпуре

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (второй слева) встречается с Премьером Госсовета Китая Ли Цяном (справа) на полях 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов. Фото: Министерство иностранных дел Вьетнама