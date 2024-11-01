Премьер-министры Вьетнама и Катара договорились в ближайшее время поднять двусторонние отношения на новую высоту

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) и его катарский коллега шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в Дохе 31 октября. Фото: ВИA



Со своей стороны, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил видение, образ мышления и методы Катара в области национального управления и развития, выразив надежду на более активное развитие сотрудничества двух стран в будущем ради блага их народов.



Подтверждая важность роли и положения каждой страны в каждом регионе, премьер-министры двух стран с удовлетворением отметили прогресс в двусторонних отношениях за последние более чем 30 лет, но также указали, что экономические и торговые связи еще не соответствуют прочным политическим отношениям, а также потенциалу и конкурентным преимуществам каждой страны.



Они разделили мнение о том, что отношения между Вьетнамом и Катаром вступили в новый период, отличающийся большей глубиной и всеобъемлющим характером. Чтобы удовлетворить потребности двух стран и использовать потенциал сотрудничества, премьер-министры договорились в ближайшее время поднять двусторонние отношения на новую высоту. Для этого будут продолжены взаимные визиты на всех уровнях, особенно на высоком.



По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приглашения от генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и президента государства Лыонг Кыонга эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, а также приглашение председателя Национального собрания Чан Тхань Мана спикеру Совета шуры Хасану бен Абдулле Аль Ганиму посетить Вьетнам. Премьер-министр Катара поблагодарил за приглашения и отметил, что эмир посетит страну Юго-Восточной Азии в ближайшем будущем. Премьер-министр Фам Минь Тьинь также пригласил премьер-министра Шейха Мухаммеда посетить Вьетнам. Премьер-министр Катара поблагодарил и с удовольствием принял приглашение.



На переговорах стороны были единодушны в том, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество является важной основой отношений двух стран. Они согласились координировать друг с другом усилия по диверсификации и созданию условий для доступа на рынки друг друга таких сильных товаров, как сельскохозяйственная продукция, рыбные продукты, обувь и одежда из Вьетнама, а также энергетические и химические товары из Катара.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Катару оказать помощь Вьетнаму в развитии индустрии Халяль, в частности, путем обмена опытом, передачи технологий и инвестиций в переработку и производство, что поможет гарантировать продовольственную безопасность ближневосточной страны и увеличить двусторонний товарооборот. Он также рекомендовал рассмотреть вопрос о продвижении переговоров по двустороннему соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Катаром, а также между Вьетнамом и Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в ближайшее время.



Стороны подтвердили, что Вьетнам и Катар по-прежнему обладают большим потенциалом для инвестиционного сотрудничества. Они договорились о тесной координации и поиске инвестиционных возможностей в областях, представляющих взаимный интерес.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам надеется, что катарские инвестиционные фонды будут и дальше увеличивать инвестиции во Вьетнам в области стратегической инфраструктуры, энергетики, морских портов, производства и переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также в других областях.



Вьетнам всегда готов поддерживать и создавать благоприятные условия для катарских инвестиционных фондов и предприятий, чтобы они могли удобно, эффективно и стабильно инвестировать и вести бизнес во Вьетнаме. На переговорах, состоявшихся после официальной церемонии приветствия вьетнамского лидера, премьер-министр Катара отметил, что официальный визит Фам Минь Тьиня является важной вехой, создающей импульс для вступления дружбы и многогранного сотрудничества двух стран в новый период более интенсивного и широкого развития.Со своей стороны, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил видение, образ мышления и методы Катара в области национального управления и развития, выразив надежду на более активное развитие сотрудничества двух стран в будущем ради блага их народов.Подтверждая важность роли и положения каждой страны в каждом регионе, премьер-министры двух стран с удовлетворением отметили прогресс в двусторонних отношениях за последние более чем 30 лет, но также указали, что экономические и торговые связи еще не соответствуют прочным политическим отношениям, а также потенциалу и конкурентным преимуществам каждой страны.Они разделили мнение о том, что отношения между Вьетнамом и Катаром вступили в новый период, отличающийся большей глубиной и всеобъемлющим характером. Чтобы удовлетворить потребности двух стран и использовать потенциал сотрудничества, премьер-министры договорились в ближайшее время поднять двусторонние отношения на новую высоту. Для этого будут продолжены взаимные визиты на всех уровнях, особенно на высоком.По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приглашения от генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и президента государства Лыонг Кыонга эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, а также приглашение председателя Национального собрания Чан Тхань Мана спикеру Совета шуры Хасану бен Абдулле Аль Ганиму посетить Вьетнам. Премьер-министр Катара поблагодарил за приглашения и отметил, что эмир посетит страну Юго-Восточной Азии в ближайшем будущем. Премьер-министр Фам Минь Тьинь также пригласил премьер-министра Шейха Мухаммеда посетить Вьетнам. Премьер-министр Катара поблагодарил и с удовольствием принял приглашение.На переговорах стороны были единодушны в том, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество является важной основой отношений двух стран. Они согласились координировать друг с другом усилия по диверсификации и созданию условий для доступа на рынки друг друга таких сильных товаров, как сельскохозяйственная продукция, рыбные продукты, обувь и одежда из Вьетнама, а также энергетические и химические товары из Катара.Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Катару оказать помощь Вьетнаму в развитии индустрии Халяль, в частности, путем обмена опытом, передачи технологий и инвестиций в переработку и производство, что поможет гарантировать продовольственную безопасность ближневосточной страны и увеличить двусторонний товарооборот. Он также рекомендовал рассмотреть вопрос о продвижении переговоров по двустороннему соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Катаром, а также между Вьетнамом и Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в ближайшее время.Стороны подтвердили, что Вьетнам и Катар по-прежнему обладают большим потенциалом для инвестиционного сотрудничества. Они договорились о тесной координации и поиске инвестиционных возможностей в областях, представляющих взаимный интерес.Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам надеется, что катарские инвестиционные фонды будут и дальше увеличивать инвестиции во Вьетнам в области стратегической инфраструктуры, энергетики, морских портов, производства и переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также в других областях.Вьетнам всегда готов поддерживать и создавать благоприятные условия для катарских инвестиционных фондов и предприятий, чтобы они могли удобно, эффективно и стабильно инвестировать и вести бизнес во Вьетнаме.

Лидеры двух стран согласились, что безопасность и оборона, включая кибербезопасность, должны стать столпом в ключевых областях двустороннего сотрудничества в ближайшем будущем, помогая поддерживать независимость и суверенитет каждой страны и обеспечивая мир и стабильность в регионе и во всем мире.



Премьер-министры двух стран также подчеркнули, что информационные технологии, цифровая трансформация, зеленый переход, устойчивое развитие и борьба с изменением климата - все это важные области, в которых двум странам необходимо расширять сотрудничество в будущем.



Они также подчеркнули важность обменов между людьми путем расширения сотрудничества в области культуры, туризма и образования, что укрепит дружбу и солидарность и будет способствовать расширению сотрудничества в других областях.



Премьер-министр Катара согласился с предложением своего вьетнамского коллеги увеличить стипендии для большего числа вьетнамских студентов для обучения и исследований в Катаре, а также содействовать трудоустройству вьетнамских рабочих, особенно высококвалифицированных, для работы в Катаре.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Катар поддержать вьетнамскую общину в Катаре. Стороны рассмотрят возможность заключения соглашения об освобождении от визового режима для владельцев обычных паспортов, чтобы облегчить поездки между гражданами двух стран.



Премьер-министры двух стран обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились о тесном сотрудничестве в рамках региональных и международных многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). Стороны также разделяют общее видение решения споров мирными средствами в соответствии с международным правом и Уставом ООН.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам поддерживает посреднические усилия Катара в решении палестинского вопроса и выступает за решение на основе двух государств, а также хочет координировать с Катаром посредническую деятельность, внося свой вклад в общие усилия по поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.



После переговоров премьер-министры двух стран стали свидетелями подписании ряда соглашений о сотрудничестве между министерствами и ведомствами обеих стран, включая протокол между правительствами Катара и Вьетнама о внесении изменений в соглашение о воздушном транспорте, подписанный 8 марта 2009 года, и меморандум о взаимопонимании (MoU) о сотрудничестве в области спорта между правительствами двух стран.



Также был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции Вьетнама и Катара по правовым вопросам, а также меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией Вьетнама при Министерстве иностранных дел Вьетнама и Дипломатическим институтом при Министерстве иностранных дел Катара.



Ранее были подписаны еще две сделки об инвестиционном сотрудничестве между вьетнамской Государственной корпорацией капитальных инвестиций (SCIC) и Катарским инвестиционным управлением (QIA), а также между вьетнамской компанией T&T Group и катарским международным инвестиционным холдингом JTA Holding.



