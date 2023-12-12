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Премьер-министры Вьетнама и Камбоджи приняли участие в инвестиционном форуме
Выступая на форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что у Вьетнама и Камбоджи остаются широкие возможности для развития экономических и торговых связей, и призвал бизнес продолжать инвестировать, способствуя укреплению и расширению традиционной дружбы между двумя странами.
Он отметил, что Вьетнам подписал 16 соглашений о свободной торговле с более чем 60 странами и территориями, и страна стремится привлечь качественные инвестиции и продвигать цифровую экономику, зеленую экономику, циркулярную экономику и экономику, основанную на знаниях.
Лидер предложил бизнесу и правительствам двух стран укреплять взаимосвязь и взаимодополняемость между двумя экономиками, уделяя особое внимание институтам, финансам, транспортной инфраструктуре, электричеству, телекоммуникациям и туризму.
Он также попросил инвесторов и предприятия ускорить реализацию проектов, серьезно соблюдать законы двух стран и повысить свою социальную ответственность.
Вьетнам всегда создает оптимальные условия для их сотрудничества и деятельности и будет работать вместе с ними над дальнейшим совершенствованием институтов и политики, пообещал глава правительства.
В своем выступлении премьер-министр Хун Мане выразил уверенность, что после визита двусторонние отношения будут укрепляться, включая сотрудничество в области инвестиций, услуг и торговли.
Он подчеркнул, что зарегистрированный инвестиционный капитал Вьетнама в Камбодже достиг более 2,91 миллиарда долларов США, отметив, что многие вьетнамские проекты плодотворно работают, внося вклад в местное социально-экономическое развитие.
Вьетнам является вторым по величине источником туристов в Камбоджу, в то время как более 320.000 камбоджийцев приехали во Вьетнам, сказал он, добавив, что международный аэропорт Сиемреапа был открыт при сотрудничестве авиакомпаний, в том числе вьетнамской Vietjet Air, которая запустила прямой авиамаршрут Ханой - Сиемреап. Поэтому в ближайшее время ожидается резкое увеличение числа туристов.
Он разделил мнение своего вьетнамского коллеги о том, что у двух стран есть огромный потенциал для развития экономических связей, поскольку обе они присоединились к таким механизмам сотрудничества, как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство, и многие из их экономических областей являются взаимовыгодными.
Премьер-министр Хун Мане подтвердил, что правительство Камбоджи будет прилагать усилия для создания более благоприятных условий для иностранных инвесторов, в том числе из Вьетнама, и призвал к увеличению вьетнамских инвестиций в Камбоджу в сферах высокотехнологичного сельского хозяйства, пищевой промышленности, цифровых технологий, финансов и производства автомобилей.
Министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Чи Зунг сообщил, что Вьетнам входит в пятерку крупнейших инвесторов в Камбодже с 205 действующими проектами на сумму 2,95 миллиарда долларов США, охватывающими сельское хозяйство, энергетику, телекоммуникации, финансы и банковское дело, промышленное производство и переработку, здравоохранение, торговлю и услуги.
Он подтвердил, что Вьетнам продолжит координировать свои действия с Камбоджей для продвижения инвестиций в сектора, соответствующие приоритетам Камбоджи, такие как производство и переработка, возобновляемые источники энергии, высокотехнологичное сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной и рыбной продукции, развитие специальных экономических зон и туризма, особенно экономическое сотрудничество в приграничных районах двух стран.
Министр предложил двум странам поддерживать, укреплять и расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, лесной промышленности, телекоммуникаций и банковского дела, а также активизировать сотрудничество в других областях, таких как производство и переработка экологически чистой сельскохозяйственной и лесной продукции, расширение высококачественных услуг, таких как туризм, здравоохранение, образование, инфраструктура, строительство, недвижимость и другие, которые приносят высокую добавленную стоимость.
На форуме премьер-министры двух стран передали друг другу инвестиционные лицензии и документы о сотрудничестве в области авиации, банковского дела и торговли.