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Премьер-министры Вьетнама и Камбоджи обсудили меры по укреплению двусторонних связей

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его камбоджийский коллега самдех Моха Борвор Типадей Хун Мане на переговорах в Ханое 11 декабря обсудили основные направления развития двустороннего всестороннего сотрудничества на предстоящий период.
  На переговорах между премьер-министром Фам Минь Тьинем и его камбоджийским коллегой самдехом Моха Борвором Тхипадеем Хун Манетом. Фото: ВИA  

Приветствуя первый официальный визит Хун Мане во Вьетнам, а также его первый визит в страну АСЕАН, премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил его с избранием на пост зампредседателя правящей Камбоджийской народной партии (КНП) на ее съезде 10 декабря.

Он выразил уверенность в том, что правительство под руководством Хун Мане продолжит добиваться новых успехов в деле строительства и развития страны, а также успешно реализует пятиугольную стратегию - Фазу 1, цель которой - превратить Камбоджу в страну с высоким средним уровнем дохода к 2030 году и в страну с высоким уровнем дохода к 2050 году.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам последовательно проводит политику уважения и придания высокого приоритета отношениям "добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества, долгосрочной устойчивости" между Вьетнамом и Камбоджей, а также уважения солидарности и взаимной поддержки в борьбе за национальную независимость в прошлом и в деле строительства страны и развития в настоящее время.

Премьер-министр Хун Мане подтвердил, что его официальный визит во Вьетнам на этот раз направлен на то, чтобы унаследовать добрые традиции и продолжить продвижение традиционной солидарности, дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами на новую высоту. Пользуясь случаем, он выразил искреннюю благодарность армии и народу Вьетнама за помощь Камбодже в освобождении от геноцидного режима Пол Пота, а также признательность за традиции солидарности и взаимопомощи между двумя странами во время борьбы с колонизаторами и империалистами в прошлом.

Они отметили, что в период 2015-2022 годов среднегодовой темп роста двусторонней торговли составит более 20% и превысил 10 миллиардов долларов США в 2022 году. Вьетнам продолжает лидировать в АСЕАН и входит в пятерку стран с наибольшим объемом прямых инвестиций в Камбоджу с 205 действующими проектами на общую сумму 2,95 млрд долларов США. За первые девять месяцев 2023 года Камбоджу посетили более 640.000 вьетнамцев, а около 250.000 камбоджийских туристов выбрали Вьетнам в качестве места отдыха.

Стороны договорились увеличить обмен визитами и контактами на высоком уровне, эффективно продвигать важные механизмы сотрудничества между правительствами двух стран, расширять связи и обмены между молодежью и молодыми лидерами, а также совместно организовывать практические мероприятия в честь 45-й годовщины победы над режимом геноцида (7 января 1979 – 2024 гг.), при этом Камбоджа направит во Вьетнам руководителя правительства для участия в памятной церемонии 7 января.

Что касается сотрудничества в области обороны и безопасности, то премьер-министры двух стран договорились продолжать развивать эти два важных направления, чтобы способствовать поддержанию мирной и стабильной обстановки в каждой стране, а также твердо придерживаться принципа не позволять никаким враждебным силам использовать территорию одной страны для борьбы с другой. Они планируют поддерживать эффективную реализацию планов сотрудничества между двумя министерствами национальной обороны и между министерством общественной безопасности Вьетнама и министерством внутренних дел Камбоджи. Соседние страны будут тесно координировать свои действия в области пограничного контроля, предотвращения и борьбы со всеми видами трансграничных преступлений, а также решения нетрадиционных проблем безопасности.

Камбоджийская сторона подтвердила, что всегда ценит и будет поддерживать координацию и поддержку в поиске и репатриации останков вьетнамских солдат и экспертов-добровольцев, погибших в Камбодже.

Что касается экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, премьер-министры двух стран договорились поддерживать друг друга в построении независимой и самодостаточной экономики с интенсивной и широкой международной интеграцией и развивать двустороннюю торговлю с целью достижения отметки в 20 миллиардов долларов США в ближайшем будущем.

Что касается пограничного сотрудничества, лидеры приветствовали тесную координацию между соответствующими ведомствами для поддержания и укрепления границы мира, стабильности и развития; договорились продолжить координацию и ускорить демаркацию оставшихся 16% границы, а также постоянно повышать эффективность сотрудничества между компетентными силами и приграничными населенными пунктами двух стран.

Они договорились о расширении обмена опытом и сотрудничества в области подготовки кадров, а также об укреплении транспортного сообщения за счет увеличения числа прямых рейсов между крупными городами двух стран. По их словам, обе стороны будут координировать свои действия с Лаосом по развитию туризма.

Что касается региональных и международных вопросов, обе стороны подчеркнули важность поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, а также сохранения солидарности, общей позиции и центральной роли АСЕАН в вопросах безопасности и стратегических вопросах в регионе, включая вопрос Восточного моря.

Премьер-министры двух стран договорились продолжать укреплять сотрудничество между тремя индокитайскими странами - Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом, особенно в реализации договоренностей, достигнутых на встрече лидеров Коммунистической партии Вьетнама, Народной партии Камбоджи и Народно-революционной партии Лаоса. Они пообещали продолжать поддерживать и расширять встречи между премьер-министрами, руководителями Национальных собраний и руководителями некоторых министерств и секторов трех стран. Они будут поддерживать Лаос в выполнении функций председателя АСЕАН и AIPA в 2024 году.

Стороны будут развивать сотрудничество в зоне треугольника развития Камбоджа-Лаос-Вьетнам и субрегионе Большого Меконга, стремясь сократить разрыв в развитии, и тесно сотрудничать в области устойчивого управления и использования водных ресурсов реки Меконг.

После переговоров премьер-министры двух стран стали свидетелями подписания трех сделок о сотрудничестве между министерствами и ведомствами двух стран в различных областях, включая науку, технологии и инновации.


ВИА/ИЖВ

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