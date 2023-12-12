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Премьер-министры Вьетнама и Камбоджи беседуют со студентами FTU
Выступая на мероприятии, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул тесную привязанность, солидарность и сотрудничество между двумя партиями, государствами и народами, и выразил надежду, что молодежь Вьетнама и Камбоджи всегда будет помнить о жертвах, принесенных поколениями вьетнамцев и камбоджийцев за независимость и свободу каждой страны, а также о дружбе и солидарности между двумя народами.
По его словам, отношения добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего сотрудничества и долгосрочной стабильности между Вьетнамом и Камбоджей продолжают активно развиваться. В 2022 году объем двусторонней торговли достиг 10,57 млрд долларов США, что делает Вьетнам третьим по величине торговым партнером Камбоджи.
В частности, продолжает повышаться роль сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров в укреплении связей между двумя странами, особенно между молодыми поколениями двух стран. 3000 камбоджийских студентов, обучающихся во Вьетнаме, являются важным мостом дружбы между двумя странами.
Он отметил, что оборона и безопасность были одной из ключевых составляющих двусторонних отношений, в то время как культура, спорт, туризм, здравоохранение, сотрудничество между людьми и между населенными пунктами были расширены.
В частности, поощряется двустороннее партнерство в области образования и профессиональной подготовки, при этом 3000 камбоджийских студентов учатся во Вьетнаме, выступая в качестве важного моста для вьетнамо-камбоджийской дружбы.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что человеческие ресурсы являются одним из ключевых факторов укрепления добрососедства, традиционной дружбы и всеобъемлющего, устойчивого и долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.
Премьер-министр Вьетнама выразил желание, чтобы университет внешней торговли, обладающий преимуществами в интенсивной международной интеграции и автономии, продвигал хорошие традиции, вносил активный вклад в подготовку кадров для государственных учреждений и предприятий, которые занимаются деятельностью по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству Вьетнама с другими странами, в целом, и с Камбоджей, в частности.
В свою очередь, Премьер-министр Камбоджи Хун Манет сказал, что впервые официально выступил с речью перед студентами в иностранной стране. Он выразил желание, чтобы молодые поколения двух стран продолжало вносить вклад в развитие дружбы во всех сферах и обеспечение мирной обстановки.