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Премьер-министры Вьетнама и Испании встретились в кулуарах UNOC3
Лидеры двух стран обсудили пути дальнейшей конкретизации результатов визита премьер-министра Санчеса во Вьетнам в апреле, что позволит сделать вьетнамско-испанское стратегическое партнерство более глубоким, практичным и эффективным.
Они подтвердили, что экономика, торговля и инвестиции являются одними из ключевых столпов вьетнамско-испанского стратегического партнерства. Они договорились эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) и недавно подписанный Протокол о двустороннем финансовом сотрудничестве. Обе стороны обязались в ближайшее время созвать первую сессию Совместного комитета по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству в 2025 году с целью полного использования потенциала и взаимодополняемости экономик двух стран, стремясь в ближайшем будущем увеличить объем двусторонней торговли до более чем 8 миллиардов долларов США.
Премьер-министр Вьетнама призвал Испанию поддержать скорейшую ратификацию Европейским парламентом Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а также выступить за отмену Европейской комиссией «желтой карточки» в отношении вьетнамских морепродуктов. Он предложил обеим сторонам продолжать открывать двери друг для друга, чтобы диверсифицировать рынки, продукцию и цепочки поставок, тем самым снижая зависимость от какого-либо одного рынка.
Он сказал, что Вьетнам хочет отправить рабочую делегацию в Испанию для изучения опыта и укрепления сотрудничества в развитии железнодорожной промышленности, а также желает, чтобы Испания сотрудничала в передаче технологий и подготовке кадров в этой области.
Премьер-министр Санчес, в свою очередь, согласился с высказываниями премьер-министра Фам Минь Тьиня, заявив, что укрепление солидарности и сотрудничества между странами очень важно в нынешних условиях. Он подтвердил стремление Испании к дальнейшему укреплению двусторонних отношений с Вьетнамом. Как страна, обладающая второй по протяженности системой высокоскоростных железных дорог в мире, Испания готова сотрудничать и делиться своим опытом с Вьетнамом в этой области, и с нетерпением ждет встречи с вьетнамской рабочей делегацией. В то же время Испания поддерживает Вьетнам в дальнейшем укреплении партнерства и всестороннего сотрудничества с ЕС, а также в использовании огромного потенциала EVFTA, добавил он.
Премьер-министр Испании пригласил премьер-министра Фам Минь Тьиня принять участие в предстоящей 4-й Конференции высокого уровня по финансированию развития (FfD), проводимой Испанией, чтобы продолжить обсуждение потенциальных областей сотрудничества между двумя странами.
По этому случаю лидеры двух стран обсудили пути продвижения повестки дня ООН в области устойчивого развития, сохранения морского биоразнообразия, управления и безопасности. Они подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в морях, включая Восточное море, на основе уважения интересов прибрежных государств в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).