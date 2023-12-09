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Премьер-министры Вьетнама и Беларуси посетили Ханойскую флаговую башню и наслидились вьетнамским кофе
Ханойская флаговая башня была построена в начале XIX века, расположена на улице Дьенбьенфу в районе Бадинь, Ханой. На протяжении 200 с лишним лет своего существования она была свиделетем славных событий, произошедших в столице Вьетнама; стала объектом национального культурно-исторического наследия и привлекательным направлением для отечественных и иностранных туристов.
С высоты флаговой башни можно полюбоваться видами на город Ханой и увидеть следы древнего Тханлонга: в северном направлении находятся такие старые памятники, как ворота Доанмон, павильон принцесс, Северные Ворота; в восточном направлении – здание Ханойской почты с видом на озеро Возвращенного меча; в западном направлении – площадь Бадинь, мавзолей Президента Хо Ши Мина и музей Хо Ши Мина; в южном направлении – ряд характерных архитектурных сооружений Ханоя.
Премьер-министры Вьетнама и Беларуси вместе насладились вьетнамским кофе у подножья Ханойской флаговой башни, напротив которой расположен сквер с памятником Владимиру Ильичу Ленину.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь познакомил белорусского коллегу Романа Головченко с разными видами вьетнамского кофе.
Вьетнам является одним из лидеров в мире по производству и экспорту кофе. В настоящее время в стране насчитывается более 710 тысяч гектаров под выращивание кофе. Вьетнам занимает 6-е место в мире по площади выращивания кофе, однако занимает второе место в мире по объему производства этой продукции, который составляет 1,75 - 1,85 млн тонн.
Вьетнам также занимает второе место в мире по объему экспорта кофе, после Бразилии. За 10 лет вьетнамский экспорт кофе вырос в два раза, с 2 млрд долларов США в 2012 году до 4 млрд долларов в 2022 году, и этот показатель может увеличиться в 2023 году. За 11 месяцев текущего года вьетнамский экспорт кофе составил 1,36 млн тонн в количественном выражении и 3,5 млрд долларов в стоимостном выражении.
В ходе своего официального визита во Вьетнам премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел переговоры с вьетнамским коллегой Фам Минь Тьинем, встретился с высокопоставленными руководителями Партии и Государства Вьетнама для обсуждения мер по дальнейшему развитию вьетнамско-белорусских отношений и других вопросов, представляющих взаимный интерес. Помимо этого, глава белорусского правительства посетил некоторые районы и достопримечательные места Вьетнама.