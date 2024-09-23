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Премьер-министр:Законы должны создавать благоприятную среду для развития

23 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании правительства, посвященном законотворчеству, и потребовал, чтобы разрабатываемые законы не только улучшали управление, но и создавали благоприятные условия для развития.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на заседании правительства по законотворчеству в Ханое 23 сентября. Фото: ВИA  
Это второе заседание правительства по законотворчеству в сентябре и 10-е в этом году.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что институциональное строительство и совершенствование - один из трех целевых стратегических прорывов, поскольку институты являются одновременно ресурсом и импульсом для развития.
На только что завершившемся 10-м пленуме Центральный комитет КПВ 13-го созыва разделил мнение о необходимости продвижения институционального строительства и совершенствования, сказал он, отметив, что необходимо устранить институциональные узкие места, чтобы кадры смело работали и не боялись совершать проступки.

Кроме того, Центральный комитет партии потребовал усилить децентрализацию власти, чтобы нижестоящие органы больше не запрашивали мнение вышестоящих властей при любых обстоятельствах.

Выразив недовольство тем, что некоторые министерства и ведомства не смогли в срок разработать ряд указов, премьер-министр попросил их руководителей придерживаться духа работы на благо страны и народа, мыслить масштабно, действовать смело и нести ответственность.

На повестке дня заседания - законопроект, изменяющий и дополняющий некоторые статьи Закона о медицинском страховании, проект Закона о данных, а также предложения по созданию закона о защите персональных данных и пересмотру Закона об инвестициях.

ВИА/ИЖВ

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