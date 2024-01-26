НОВОСТИ
Премьер Вьетнама: 2-е Главное управление Минобороны должно продолжает повышать свои возможности стратегического прогнозирования
Утром 26 января член Политбюро ЦК КПВ, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь проверил боеготовность офицеров и войск 2-го Главного управления (Главного управления военной разведки) Минобороны СРВ и поздравил их с наступающим Новым годом по лунному календарю. Его сопровождал член Политбюро ЦК КПВ, начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии генерал армии Лыонг Кыонг.
За прошедшее время и в 2023 году постоянное бюро парткома и руководство 2-го Главного управления Минобороны Вьетнама поручили успешно выполнить задачи по передаче информации, предоставлению стратегических консультаций и разведке; своевременно предоставили руководителям Партии, Государства, Центрального военного комитета и Министерства обороны консультации по вынесению правильных решений, что высоко оценили высшие руководители страны, а также различные министерства, ведомства и местные власти.
За свои особо выдающиеся достижения в 2023 году 2-е Главное управление было удостоено Партией и Государством Вьетнама Ордена «За боевой подвиг» первой степени; а также некоторые коллективы и частные лица были удостоены Ордена «За боевой подвиг» и почетных грамот Премьер-министра страны.
В беседе с ключевыми руководителями 2-го Главного управления глава вьетнамского правительства передал сердечный привет и наилучшие пожелания от Генерального секретаря ЦК КПВ, секретаря Центрального военного комитета Нгуен Фу Чонга всем офицерам и войскам 2-го Главного управления. Он пожелал 2-му Главному управлению более высоких результатов в работе в 2024 году.
По словам премьер-министра, в 2023 году в мире произошли большие и сложные изменения. В такой обстановке под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, а также благодаря решимости и усилиям всей политической системы, министерств и ведомств страны, местных властей, бизнес-сообщества и всего народа, тесному сотрудничеству и активной поддержке зарубежных друзей Вьетнамом были достигнуты положительные результаты в социально-экономическом развитии страны.
Глава правительства отметил, что в 2024 и последующих годах, как прогнозируется, в мире и регионе продолжат происходить сложные и трудно предсказуемые изменения, однако поддержание мира, сотрудничества и развития по-прежнему останется основной тенденцией и общим желанием всего человечества. Чтобы продолжить успешно выполнять задачи на 2024 и последующие годы, премьер-министр Фам Минь Тьинь дал указания Главному управлению военной разведкой более тщательно готовиться и проявлять готовность в выполнении всех задач, порученных Партией и Государством.
Он поручил 2-му Главному управлению продолжать повышать свои возможности стратегического прогнозирования, пристально следить за ситуацией, предоставлять Партии и Государству консультации по разработке соответствующей политики для надежной защиты Отечества под девизом «Глубокое мышление, своевременное понимание, постоянное обновление».