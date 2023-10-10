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Премьер Вьетнама: цифровая трансформация должна приносить выгоду жителям и предприятиям

По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, Правительство Вьетнама придерживается последовательной позиции, согласно которой жители и предприятия играют центральную роль в цифровой трансформации.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил 10 октября в Ханое на мероприятии, посвященном Национальному дню цифровой трансформации 2023 года. Фото: ВИA  
Утром 10 октября премьер-министр Вьетнама, председатель Государственного комитета по цифровой трансформации Фам Минь Тьинь принял участие в праздновании Национального дня цифровой трансформации 2023 года, которое состоялось на тему «Использование цифровых данных для создания ценности». Организатором мероприятия выступила Правительственная канцелярия совместно с Министерством информации и коммуникаций Вьетнама.

На мероприятии присутствовали министр информации и коммуникаций, заместитель председателя Государственного комитета по цифровой трансформации Нгуен Мань Хунг; руководители различных министерств, ведомств, провинций и городов страны; представители общественно-политических организаций, профессиональных ассоциаций и международных организаций во Вьетнаме; а также представители предприятий, вузов и академий.

Ежегодно 10 октября во Вьетнаме отмечается Национальный день цифровой трансформации в целях ускорения темпов реализации задач по цифровой трансформации, эффективного выполнения Национальной программы цифровой трансформации на период до 2025 года и с перспективой до 2030 года.

Ежегодно в октябре министерства, ведомства, провинции, города, организации и предприятия Вьетнама проводят различные мероприятия, посвященные Национальному дню цифровой трансформации. Все это направлено на повышение осведомленности всего общества о роли, значении и преимуществах цифровой трансформации; а также на то, чтобы призвать всю политическую систему и все население страны к участию в успешном осуществлении цифровой трансформации.

Выступая на праздновании, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь заявил, что цифровая трансформация должна осуществляться комплексно, всесторонне и целенаправленно с участием всей политической системы и всего населения; приносить реальную пользу государству и нации, особенно жителям и предприятиям, которые играют решающую роль в обеспечении успешного осуществления цифровой трансформации страны.

«Цифровая трансформация является эпохальной тенденцией и движением; объективным требованием и стратегическим выбором для всестороннего, быстрого и устойчивого развития и модернизации страны. Цифровая трансформация – это дело всего народа, всего общества и всей политической системы, способствующее развитию Вьетнама как независимой, сильной и процветающей страны для того, чтобы жизнь его населения становилась все более счастливой, зажиточной и никто не остался позади...», - подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, Правительство Вьетнама придерживается последовательной позиции, согласно которой жители и предприятия играют центральную роль в цифровой трансформации. Цифровая трансформация должна приносить выгоду жителям и предприятиям страны за счет государственных услуг и социальных удобств.

ВИА/ИЖВ

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