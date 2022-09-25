Премьер Вьетнама: распространение танца «сое тхай» - это наша ответственность

На мероприятии. Фото: ВИА

«Танец “сое тхай” - это совокупность культурных ценностей, поэтому его распространение является нашей ответственностью, которая способствует активизации культурного обмена между народами», - отметил премьер-министр Вьетнама.

Вечером 24 сентября в городке Нгиало Народный комитет провинции Йенбай совместно с Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама, а также с народными комитетами провинций Шонла, Лайтяу и Диеньбиен организовали торжественную церемонию вручения сертификата о включении искусства древнего танца «сое тхай» в список объектов всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и открытия фестиваля культуры и туризма Мыонгло-2022.

На мероприятии присутствовал и выступил с важной речью премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь.

В церемонии также приняли участие бывший член Политбюро, бывший постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Куок Выонг; бывший член Политбюро, бывший заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Тонг Тхи Фонг; секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа; руководители министерств и ведомств страны, местных властей; руководитель представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме Кристиан Манхарт; представители международных организаций и посольств зарубежных стран во Вьетнаме.

Выступая на открытии, председатель Народного комитета провинции Йенбай Чан Хи Туан отметил, что «сое тхай» является неотъемлемой частью культурно-духовной жизни народности тхай; демонстрирует культурное разнообразие и передает послание об откровенности, дружелюбии и солидарности; а также является связующей нитью сообщества и ядром культуры народности тхай в северо-западном регионе Вьетнама.

В то же время состоялась церемония открытия фестиваля культуры и туризма Мыонгло-2022, более известного как фестиваль рисовых террас уезда Мукангчай.

Постоянный координатор ООН во Вьетнаме г-жа Полин Тамесис сообщила, что в декабре 2021 года на 16-й сессии Межправительственного комитета по Конвенции ЮНЕСКО 2003 года вьетнамский танец «сое тхай» был официально занесен в список объектов нематериального культурного наследия человечества.

Она поздравила Вьетнам с этим знаменательным событием, выразив надежду, что народность тхай в частности, и вьетнамский народ в целом, продолжат сохранять, развивать и распространять ценности искусства древнего танца «сое тхай»; а также внесут большой вклад в работу ЮНЕСКО и развитие мировой культуры.

Выступая на церемонии, от имени руководства Партии и Государства Вьетнама премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил власти и жителей провинций Йенбай, Шонла, Лайтяу и Диньбиен с включением ЮНЕСКО танца «сое тхай» в список объектов нематериального культурного наследия человечества.

По его словам, «сое тхай» является символом народной солидарности, сочувствия и глубокой любви между людьми, а также гармонии между человеком и культурой, национальным колоритом, величественной природой и жизненной философией. Более того, искусство танца «сое тхай» передает послание о нашей ответственности за сохранение исторических традиций разных народностей на северо-западе Вьетнама.

Премьер-министр подчеркнул, что при жизни великий Президент Хо Ши Мин подтвердил: «Культура освещает путь народу».

«Танец “сое тхай” - это совокупность культурных ценностей, поэтому его распространение является нашей ответственностью, которая способствует активизации культурного обмена между народами», - отметил глава вьетнамского правительства.



