Премьер Вьетнама: провинция Хаужанг должна превратить свои мечты в реальность

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выступает на рабочем совещании с ключевыми руководителями провинции Хаужанг. Фото: ВИА

17 июля премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь провел рабочее совещание с постоянным бюро парткома провинции Хаужанг, на котором были подведены итоги выполнения задач за 2021 год и первое полугодие 2022 года, определены задачи на второе полугодие этого года.

В совещании также приняли участие министр, начальник правительственной канцелярии Чан Ван Шон; министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен; министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг; руководители соответствующих министерств и ведомств страны и государственных предприятий.

Секретарь парткома провинции Хаужанг Нгуен Суан Тхань сказал, что несмотря на многочисленные трудности и вызовы, особенно негативные последствия пандемии коронавируса, парторганизация, власти и жители этой провинции проявляли солидарность и решимость, а также прилагали большие усилия для преодоления возникших трудностей и достигли положительных результатов.

В 2021 году рост валового регионального продукта (ВРП) провинции Хаужанг составил 3,08%; большинство основных показателей были выполнены и перевыполнены; реструктуризация местной экономики и поступления в госбюджет осуществлялись в правильном направлении, что способствовало быстрому и устойчивому развитию социально-экономической сферы.

Внимания заслуживает тот факт, что за первое полугодие 2022 года местная экономика активно восстановилась и ее рост достиг 11% - самого высокого уровня до сих пор и в дельте реки Меконг, заняв 8-е место во Вьетнаме. При этом провинция добилась прорывных темпов роста промышленности (на 30,8%) и сельского хозяйства (на 4,49%) – самых высоких уровней за последние 10 лет.

Однако участники совещания отметили, что несмотря на положительные результаты, провинция Хаужанг не развивалась в соответствии со своим потенциалом, так как она расположена в центре дельты Меконг, соединяя провинции на южном берегу реки Хау с остальной частью дельты Меконга и экономическими зонами всей страны. Поэтому она должна приложить больше усилий для реструктуризации местной экономики в направлении устойчивого развития; отдать приоритеты развитию высокотехнологичной промышленности, энергетики, высокотехнологичного сельского хозяйства, экотуризма в сочетании с местной культурой, логистики...

Выступая на рабочем совещании, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь высоко оценил достижения провинции Хаужанг в социально-экономическом развитии, строительстве партийных рядов и политической системы, которые значительно способствовали развитию страны.

Наряду с этим, глава правительства указал на существующие недостатки, такие как нехватка ресурсов для развития стратегической инфраструктуры, несоответствие требованиям развития в новых обстоятельствах, медленное осуществление реструктуризации местной экономики и т.д. По его словам, провинция Хаужанг должна превратить свой потенциал в ресурсы и свои мечты в реальность, развивать свою внутреннюю силу для быстрого и устойчивого развития социально-экономической сферы ради богатой и счастливой жизни населения.