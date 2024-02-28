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Премьер Вьетнама провел тематическое заседание по законотворчеству в феврале 2024 года
Выступая со вступительным словом на заседании и поздравляя с 69-й годовщиной со Дня вьетнамского врача (27 февраля 1955 г. – 27 февраля 2024 г.), премьер-министр Фам Минь Тинь выразил наилучшие пожелания и глубочайшую признательность медицинским работникам по всей стране.
По словам главы вьетнамского правительства, разработка и совершенствование государственных институтов – это один из трех стратегических прорывов в развитии страны, подтвержденных XIII съездом Коммуничтической партии Вьетнама. С самого начала срока своих полномочий правительство Вьетнама уделяет большое внимание разработке и совершенствованию институтов и законов.
Уже в январе 2024 года вьетнамское правительство организовало тематическое заседание по законотворчеству, на котором были обсуждены 5 основных вопросов. В феврале текущего года перед ним стоят более сложные задачи, которыми являются и активная подготовка к внесению в Национальное собрание программы разработки законов и указов на 2025 год, и утверждение постановления о законопроектах, которые будут представлены на предстоящей 7-й сессии Национального собрания XV созыва.
Назвав законотворчество стимулом для развития страны, премьер-министр Фам Минь Тинь потребовал от глав министерств и правительственных органов повысить свою ответственность за решение возникающих проблем для дальнейшего улучшения качества разработки законов в соответствии с установленными сроками; сосредоточить различные ресурсы на разработке законов...
На заседании вьетнамского правительства были обсуждены и рассмотрены 11 вопросов, в том числе 5 законопроектов: законопроект о народной противооздушной обороне; Закон об управлении и использовании оружия, взрывчатых веществ и вспомогательных средств (с изменениями); Закон о культурном наследии (с изменениями); Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о стандартах и технических регламентах; Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о фармацевтике. Кроме того, участники тематического заседения рассмотрели предложение по разработке еще 5 законов, включая Закон о дипломатических рангах, Закон об авиации (с изменениями), Закон о железнодорожном транспорте (с изменениями), Закон о геологии и полезных ископаемых, Закон о цифровых технологиях; а также обсудили программу разработки законов и указов на 2025 год, вопрос внесения коррективов в программу разработки законов и указов на 2024 год.