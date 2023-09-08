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Премьер Вьетнама принял участие в саммите АСЕАН-Индия и Восточно-Азиатском саммите
На 20-м саммите АСЕАН-Индия придали большое значение установленному в 2022 году всеобъемлющему стратегическому партнерству, которое считается важной вехой в истории двусторонних отношений.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что АСЕАН является опорой политики «Действуй на Востоке» и центром Индо-Тихоокеанской инициативы Индии. На протяжении 40 с лишним лет сотрудничество между АСЕАН и Индией непрерывно развивалось на основе давних исторических связей, географической близости, разделения общих позиций по миру, стабильности и процветания, что способствует формированию мирового порядка, который основан на правилах и обеспечивает интересы человечества.
Приветствуя результаты осуществления совместного Плана действий на 2021-2025 годы между АСЕАН и Индией, страны-участницы саммита отметили необходимость эффективного использования потенциала общего рынка с 1,5 млрд потребителей, на долю которого приходится 30% мирового ВВП, а также создавать более благоприятные условия для наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, укрепления цепочек поставок и эффективного выполнения Соглашения о зоне свободной торговли между АСЕАН и Индией (AIFTA).
АСЕАН и Индия договорились отдать приоритеты устойчивому развитию сотрудничества в сферах зеленой морской экономики, борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, здравоохранения, науки и технологий, цифровой трансформации, а также расширению сотрудничества в энергетическом переходе и противодействии климатическим изменениям. Индийский премьер объявил о создании Фонда АСЕАН-Индия ради цифрового будущего.
На саммите АСЕАН-Индия были приняты совместные заявления о морском сотрудничестве и укреплении продовольственной безопасности в кризисный период.
Выступая на саммите, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь выразил уверенность в том, что при совместных усилиях обеих сторон потенциальное всеобъемлющее стратегическое партнерство между АСЕАН и Индией обещает интенсивно развиваться в ближайшее время. Для реализации этой цели вьетнамский премьер призвал к дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества, эффективному выполнению Соглашения о зоне свободной торговли между АСЕАН и Индией, использованию преимуществ для взаимного дополнения друг друга, увеличению взаимных инвестиций и товарооборот, обеспечению бесперебойности цепочек производства и поставок, созданию более комфортных условий для проникновения товаров на рынки друг друга.
На 18-м Восточно-Азиатском саммите лидеры стран (стран АСЕАН, Китая, Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии, Индии, России и США) высоко оценили роль и стратегическую ценность Восточно-Азиатского саммита в качестве форума, на котором лидеры стран проводят диалоги и определяют стратегические направления развития ради мира, безопасности и процветания в регионе.
Лидеры стран-партнеров пообещали поддержать центральную роль АСЕАН, вместе построить открытую, прозрачную и инклюзивную региональную архитектуру на основе международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Участники самимита договорились о том, что страны Восточной Азии должны укреплять существующие фундаменты, в дальнейшем развивать свою роль и повышать адаптивность к быстрым изменениям и возникающим вызовам в новой обстановке.
Страны обязались вместе эффективно выполнить принятый недавно План действий Восточной Азии на период 2024-2028 годов, отдать приоритеты активизации сотрудничества в областях торговли, инвестиций, морской экономики, продовольственной и энергетической безопасности, а также расширить взаимодействие в перспективных новых сферах, таких как цифровая трансформация, зеленая экономика, циркулярная экономика, борьба с изменением климата.
Выступая на саммите, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь подчеркнул роль и стратегическую ценность Восточно-Азиатского форума в качестве форума, где лидеры стран проводят диалоги и определяют направления развития ради мира, безопасности, сотрудничества и процветания в регионе и во всем мире. Он отметил необходимость наращивания сотрудничества, совместного урегулирования конфликтов и повышения осознанности для сближения друг с другом.