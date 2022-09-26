Премьер Вьетнама председательствовал на конференции по активизации освоения госинвестиций

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выступает на конференции. Фото: ВИA

Утром 26 сентября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь председательствовал на всереспубликанской конференции по активизации освоения государственных инвестиций и выполнению трех национальных целевых программ.

Конференция прошла в очном формате в здании Правительства Вьетнама в Ханое, а также в онлайн-формате во всех 63 провинциях и городах страны.

В мероприятии очное участие приняли вице-премьеры Вьетнама Ле Минь Кхай и Ле Ван Тхань; главы министерств и ведомств страны; а дистанционное участие приняли председатели народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, руководители местных ведомств.

Выступая на открытии конференции, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь отметил, что освоение государственных инвестиций является очень важной задачей, но слабой стороной страны с самого начала этого года. Несмотря на ряд конференций и указаний по активизации освоения госинвестиций, эта ситуация незначительно улучшилась.

Эффективное освоение госинвестиций способствует росту экономики, реализации целей социально-экономического развития, особенно в нынешний тяжелый период. Это работа является одной из мер для содействия экономическому росту.

Глава правительства заявил, что в последние годы медленно идет освоение государственных инвестиций. В постковидный период необходимо предпринять различные меры по налаживанию и улучшению жизни населения, в том числе и меры по активизации освоения госинвестиций. В фискальной политике Вьетнама подчеркивается необходимость активизации освоения государственных инвестиций. Оно приведет к созданию нового пространства для развития, а также посодействует быстрому и устойчивому развитию страны.



