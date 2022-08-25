Премьер Вьетнама потребовал изучения рекомендаций экспертов по устранению дефицита лекарств и товаров медицинского назначения

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь потребовал от исполняющей обязанности министра здравоохранения изучить рекомендации, предложенные экспертами в докладе об итогах симпозиума, на котором обсуждались меры по устранению дефицита лекарств и товаров медицинского назначения.

Согласно служебному письму от 24 августа 2022 года №514/VPCP-KGVX, а также рассмотрев доклад правительственного портала об итогах симпозиума на тему «Меры по устранению дефицита лекарств и товаров медицинского назначения» (доклад от 17 августа 2022 года №718/BC-TTDT), премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь поручил исполняющей обязанности министра здравоохранения изучить предложенные экспертами в вышеупомянутом докладе рекомендации, чтобы принять соответствующие и своевременные меры по устранению дефицита лекарств и товаров медицинского назначения в медицинских учреждениях.

Ранее 12 августа 2022 года на правительственном портале состоялся симпозиум на тему «Меры по устранению дефицита лекарств и товаров медицинского назначения».

На симпозиуме эксперты высказали мнения по текущему состоянию и причинам дефицита лекарств и товаров медицинского назначения, а также предложили меры по его устранению.

В частности, по их мнению, для устранения дефицита лекарств и товаров медицинского назначения, прежде всего, необходимо оценить ситуацию с дефицитом препаратов в медучреждениях от центрального до местного уровня и в медицинских центрах, а также выяснить причины дефицита лекарств в каждом медучреждении.

Следует повысить работоспособность и ответственность соответствующих органов, в том числе государственного центра закупок препаратов, соответствующих подразделений Министерства здравоохранения, провинциальных управлений здравоохранения и медучреждений в зависимости от каждого уровня.

Необходимо применить информационные технологии, в том числе программное обеспечение по управлению закупками, чтобы следить за процессом закупок, ситуацией с дефицитом лекарств и товаров медицинского назначения.