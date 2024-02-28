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Премьер Вьетнама: необходимо как можно скорее превратить фондовый рынок Вьетнама в быстрорастущий
Это первая за 25 лет конференция по развитию фондового рынка, на которой председательствовал глава вьетнамского правительства.
В мероприятии приняли участие вице-премьер Вьетнама Ле Минь Кхай; руководители министерств и ведомств страны; послы зарубежных стран и представители международных организаций во Вьетнаме; руководители отечественных и иностранных ассоциаций, корпораций, предприятий и организаций-участниц торгов на фондовом рынке.
По данным Государственного комитета по ценным бумагам, несмотря на большое давление из-за сложных изменений на мировых финансовом и фондовом рынках, в 2023 году наблюдалось активное восстановление фондового рынка Вьетнама, в различных областях народного хозяйства страны были достигнуты положительные результаты и Вьетнам по-прежнему остался примером привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику.
Несмотря на большие изменения в мире, в прошлом году фондовый рынок Вьетнама продемонстрировал позитивные темпы восстановления. По состоянию на 29 декабря 2023 года, VN-Index достиг 1129,93 пункта, увеличившись на 12,2% по сравнению с концом 2022 года, а HNX-Index закрылся на отметке 231,04 пункта, поднявшись на 12,5% по сравнению с концом 2022 года, что показало положительные темпы роста по сравнению с другими странами Азии.
Объемы капитализации и размещения акций на фондовом рынке продолжили расти по сравнению с концом 2022 года. По состоянию на конец 2023 года объем рыночной капитализации акций достиг 5,937 трлн вьетнамских донгов ($247 млн), увеличившись на 13,6% по сравнению с концом 2022 года и составив 58,1% ВВП страны в 2023 году.
Объемы размещения акций и зарегистрированных торгов составил 2,128 трлн донгов ($88,6 млн), что на 7,3% больше по отношению к концу 2022 года.
Количество зарегистрированных счетов новых инвесторов-участников торгов на фондовом рынке продолжило резко расти. В 2023 году число счетов на фондовом рынке увеличилось на 395 290 по сравнению с 2022 годом, составив более 7,29 млн счетов, то есть 7,5% населения страны, и превысив цель в 5%, намеченную правительством Вьетнама в проекте «Реструктуризация фондового и страхового рынков на период до 2020 года и в перспективе до 2025 года».