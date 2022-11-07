Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер Вьетнама: необходимо вместе распространять принцип верховенства закона

С таким призывом обратился премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь на церемонии празднования Дня вьетнамского законодательства 2022 года
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь на церемонии празднования Дня вьетнамского законодательства 2022 года. Фото: ВИА  
С таким призывом обратился премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь на церемонии празднования Дня вьетнамского законодательства 2022 года, организованной вечером 6 ноября в ханойским Большом театре Центральным координационным советом по распространению юридических знаний и правовому воспитанию.

Выступая на церемонии, вьетнамский премьер заявил, что 9-ое ноября 1946 года стало знаменательной и священной исторической датой для вьетнамского народа, когда на первой сессии Национального Собрания первого созыва была принята первая Конституция Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам).

Данное событие открыло новую эру вьетнамского законодательства, которое отражается в том, что ключевым фактором для нового демократического государства является управление обществом по закону. Это создает основу для постепенного строительства и дальнейшего совершенствования социалистического правового государства, созданного народом, для народа, руководимого Коммунистической партией Вьетнама.

По словам главы правительства, празднование Дня вьетнамского законодательства направлено на повышение ответственности государственных органов за распространение юридических знаний в обществе, а также на избежание правовых рисков из-за отсутствия юридических знаний. Это послание Вьетнама в адрес международного сообщества об имидже Вьетнама, который уважает принцип верховенства закона, в полном объеме соблюдает права человека и гражданские права.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что за 10 лет своего празднования День вьетнамского законодательства привлек большое внимание властей разных уровней и жителей страны, а также получил широкое распространение. Был достигнут значительный прогресс в работе по разработке и совершенствованию государственных институтов и законов.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Руководители г. Ханоя возложили венок к памятнику В.И.Ленину

Руководители г. Ханоя возложили венок к памятнику В.И.Ленину

7 ноября по случаю 105-й годовщины Великой Октябрьской революции (7 ноября 1917 г. – 7 ноября 2022 г.) делегация Парткома, Народного совета, Народного комитета, Комитета ОФВ г. Ханоя во главе с членом Политбюро, Секретарем Парткома города, главой делегации депутатов НС от города Ханоя Динь Тиен Зунгом возложила венок к памятнику Ленину в районе Бадинь, Ханой.
ПОДРОБНЕЕ

Top