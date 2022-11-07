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Премьер Вьетнама: необходимо вместе распространять принцип верховенства закона
Выступая на церемонии, вьетнамский премьер заявил, что 9-ое ноября 1946 года стало знаменательной и священной исторической датой для вьетнамского народа, когда на первой сессии Национального Собрания первого созыва была принята первая Конституция Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам).
Данное событие открыло новую эру вьетнамского законодательства, которое отражается в том, что ключевым фактором для нового демократического государства является управление обществом по закону. Это создает основу для постепенного строительства и дальнейшего совершенствования социалистического правового государства, созданного народом, для народа, руководимого Коммунистической партией Вьетнама.
По словам главы правительства, празднование Дня вьетнамского законодательства направлено на повышение ответственности государственных органов за распространение юридических знаний в обществе, а также на избежание правовых рисков из-за отсутствия юридических знаний. Это послание Вьетнама в адрес международного сообщества об имидже Вьетнама, который уважает принцип верховенства закона, в полном объеме соблюдает права человека и гражданские права.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что за 10 лет своего празднования День вьетнамского законодательства привлек большое внимание властей разных уровней и жителей страны, а также получил широкое распространение. Был достигнут значительный прогресс в работе по разработке и совершенствованию государственных институтов и законов.