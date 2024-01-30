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Премьер Вьетнама: институты, механизмы и политика являются ресурсами развития страны
Что касается Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о гвардии, то премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и члены кабинета министров обсудили применение мер безопасности в отношении тех, кто не подлежит обеспечению безопасности в соответствии с Конституцией Социалистической Республики Вьетнам; необходимость применения мер безопасности в отношении тех, кто не является объектами безопасности, предусмотренными в этом Законе.
Говоря о проекте Закона о борьбе с торговлей людьми (с изменениями), участники заседения отметили необходимость дальнейшего совершенствования положений о предупреждении и борьбе с торговлей людьми; продолжения действия положений, которые показывают свою эффективность и эффективно применяются на практике; внесения дополнений в соответствующие положения для устранения недостатков и проблем, возникающих на практике.
А что касается предложения по разработке Закона об исполнении судебных решений по гражданским делам (с изменениями), то члены кабинета министров и приглашенные гости уделили внимание обсуждению вопросов, связанных с децентрализацией полномочий по исполнению судебных решений по гражданским делам; контролю над властью среди соответствующих органов; поощрению расширения сферы действия гражданско-правовых договоров в соответствии с законодательством; обеспечению прав и обязанностей граждан и заинтересованных сторон; введению санкций и обеспечению их осуществления…
Выступая с заключительной речью на заседании, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь отметил большие усилия соответствующих министерств по разработке законопроектов, а также высоко оценил конструктивные и ответственные мнения членов кабинета министров и других участников заседания.
Глава правительства поручил своим заместителям собрать все соответствующие мнения членов кабинета министров, доработать законопроекты и предложения по разработке законопроектов и программы разработки законов и указов в соответствии с установленным порядком.
Вьетнамский премьер назвал государственные институты, механизмы и политику ресурсами развития страны. Поэтому, по его словам, необходимо обновлять мышление о законотворчестве; разработать механизмы и политику для мобилизации ресурсов на развитие; обновить способы работы для придания нового импульса и содействия развитию всего общества.