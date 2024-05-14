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Премьер Вьетнама: зеленая и цифровая экономики станут прорывом во вьетнамско-китайских отношениях
Участники круглого стола отметили, что вьетнамско-китайские отношения находятся на стадии все более активного, эффективного и всестороннего развития. В настоящее время Китай является крупнейшим импортером товаров из Вьетнама.
В свою очередь, Вьетнам – крупнейший торговый партнер Китая среди стран АСЕАН, при этом объем двусторонней торговли в 2023 году составил почти 172 млрд долларов США. Китай занимает шестое место среди 146 инвестиционных партнеров Вьетнама. По состоянию на март 2024 года во Вьетнаме действовали 4418 инвестиционных проектов Китая с общим уставным капиталом более 27,6 млрд долларов.
Вьетнам и Китай активно развивают зеленую экономику, цифровую экономику, циркулярную экономику и экономику совместного потребления (шеринг-экономику). По мнению участников круглого стола, сотрудничество между предприятиями двух стран в области зеленой экономики и цифровой экономики будет способствовать постепенной реализации достигнутых двумя правящими партиями и двумя странами договоренностей по развитию вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, а также внесет вклад в построение вьетнамско-китайского сообщества совместного будущего.
Руководители различных министерств и ведомств Вьетнама и предприятий Китая откровенно обсудили соответствующие вопросы, поделились своими идеями и инициативами по дальнейшему углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Представители китайских предприятий выразили свое желание взаимодействовать с Вьетнамом в развитии зеленой экономики и цифровой экономики.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь заявил, что это первая встреча главы вьетнамского правительства с китайской бизнес-делегацией, которая направлена на реализацию достигнутой договоренности между Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином по построению вьетнамско-китайского сообщества совместного будущего. Он выразил уверенность в том, что при высокой решимости и больших усилиях обеих сторон на основе добрых двусторонних отношений торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Вьетнамом и Китаем, особенно в развитии зеленой экономики и цифровой экономики, придаст важный и прорывной импульс выводу отношений между двумя странами на новую высоту