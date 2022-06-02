Премьер Вьетнама: Вьетнаму удалось организовать справедливые и честные SEA Games

Премьер-министр СРВ Фам Минь Тинь высоко оценивает выдающиеся достижения тренеров и спортсменов вьетнамской спортивной делегации, участвовавших в 31-х Играх Юго-Восточной Азии. Фото: ВИА

Вечером 1 июня премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь присутствовал и выступил на церемонии подведения итогов и награждения вьетнамских участников 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), организованной в Ханое Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама.

В мероприятии также приняли участие вице-премьер Вьетнама Ву Дык Дам; министр культуры, спорта и туризма, глава оргкомитета по проведению SEA Games 31; руководители Партии и Государства Вьетнама, представители разных ведомств страны и местных властей, большое количество спортсменов-участников 31-х Игр Юго-Восточной Азии.

От имени руководства Партии, Государства и Правительства премьер-министр Фам Минь Тинь тепло поздравил спортивную делегацию страны с выдающимися достижениями в прошедших Играх. «Все вы принесли нашей стране, нашему народу и миллионам спортивных болельщиков радость, счастье и гордость с незабываемыми эмоциями. В последние дни было так много улыбок, и даже много счастливых слез», - отметил премьер.

По его словам, Вьетнам организовал SEA Games 31 на фоне многочисленных трудностей и вызовов, когда в стране и во всем мире осложняется ситуация с коронавирусом. Под руководством и при большой решимости Партии и Государства, благодаря усилиям разных министерств, ведомств и местных властей, а также при поддержке бизнес-сообщества и населения страны, и особенно благодаря стараниям почти 5.000 спортсменов-участников соревнований по 40 видам спорта, Вьетнам достиг блестящих успехов в организации справедливых и честных 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31).

По итогам прошедших SEA Games 31, Вьетнам занял первое место в командном зачете, завоевав 446 медалей различного достоинства, среди которых были 205 золотых медалей (побил рекорд, установленный в 1997 году спортивной делегацией Индонезии – 194 золотые медали).