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Премьер Вьетнама: военные должны проявлять инициативу и чуткость в духе «три нет»

Нет субъективности, нет стратегической пассивности и нет растерянности в решении тактических вопросов и непредвиденных ситуаций – это три «нет» по требованию премьер-министра Вьетнама.
 Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИА
Нет субъективности, нет стратегической пассивности и нет растерянности в решении тактических вопросов и непредвиденных ситуаций – это три «нет» по требованию премьер-министра Вьетнама.

5 июля в Ханое член Политбюро ЦК КПВ, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь принял участие во всеармейском военно-политическом совещании, на котором были подведены итоги выполнения военных и оборонных задач за первое полугодие и поставлены задачи на второе полугодие 2023 года. Организаторами мероприятия выступили Центральный военный комитет и Министерство обороны Вьетнама.

Это совещание было направлено на строгое выполнение и дальнейшее уточнение указаний, которые дал Генеральный секретарь ЦК КПВ, секретарь Центрального военного комитета Нгуен Фу Чонг на 6-м заседании Центрального военного комитета.

На совещании председательствовал член Политбюро ЦК КПВ, заместитель секретаря Центрального военного комитета, министр обороны генерал армии Фан Ван Зянг.

За 6 месяцев 2023 года под руководством Центрального военного комитета и Министерства обороны Вьетнама вся армия страны всегда проявляла солидарность и придерживалась поставленных целей, а также была готова принимать и выполнять все порученные задачи; строго соблюдала режим боеготовности, пристально следила за ситуацией и активно предоставляла Партии и Государству консультации по эффективному решению возникших ситуаций, не допуская пассивности; надежно защищала национальный суверенитет и территорию страны; совместно с другими компетентными органами поддерживала безопасность и общественный порядок во всей стране; уделяла внимание укреплению всенародной обороны, обороны военных округов и наращиванию военной мощи для защиты Отечества.

Вьетнамская армия также хорошо играла свою ключевую роль в борьбе со стихийными бедствиями, заболеваниями и в поисково-спасательной работе, а также строго выполняла организационную работу в соответствии с требованиями к аккуратности, компактности и могуществу.

Международная интеграция и оборонная дипломатия осуществлялась активно, гибко и эффективно.

Особо важное значение придавалось работе по партийному и армейскому строительству, которая дала положительные результаты. Новый прогресс был достигнут в различных областях обороны, особенно в тыловом обеспечении, технических вопросах, оборонной промышленности, научных исследованиях... А также была обеспечена материальная и духовная жизнь военных.

На совещании были обсуждены и определены направления, военные и оборонные задачи на второе полугодие 2023 года и ближайшее время.

ИЖВ/ВИА

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