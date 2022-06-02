Премьер Вьенама: вьетнамо-лаосские отношения неуклонно укрепляются и развиваются

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь (справа) принимает товарища Кхамфана Пхоммапхата – члена Политбюро, секретаря ЦК НРПЛ, председателя Ревизионной комиссии НРПЛ, главу Центрального комитета по борьбе с коррупцией, государственного инспектора Лаоса. Фото: ВИА

1 июня во второй половине дня в здании Правительства Вьетнама в Ханое премьер-министр страны Фам Минь Тинь принял товарища Кхамфана Пхоммапхата – члена Политбюро, секретаря ЦК Народно-Революционной партии Лаоса (НРПЛ), председателя Ревизионной комиссии НРПЛ, главу Центрального комитета по борьбе с коррупцией, государственного инспектора Лаоса.

На встрече глава вьетнамского правительства поприветствовал тот факт, что товарищ Кхамфан Пхоммапхат прибыл во Вьетнам с рабочим визитом и провел конструктивные и плодотворные переговоры с генеральным инспектором Правительства Вьетнама; выразил уверенность в том, что его визит будет способствовать дальнейшему углублению особых отношений между Вьетнамом и Лаосом, сотрудничества и взаимодоверия между инспекционными службами двух стран, а также внесет активный вклад в организацию различных мероприятий на высоком уровне между правящими Партиями и Правительствами двух стран в 2022 году – Году солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом.

Вьетнамский премьер поздравил товарища Кхамфана Пхоммапхата с повторным избранием членом Политбюро и секретарем ЦК Народно-Революционной партии Лаоса XI созыва, с назначением на пост председателя Ревизионной комиссии НРПЛ, главы Центрального комитета по борьбе с коррупцией, государственного инспектора Лаоса.

Фам Минь Тинь также пожелал товарищу Кхамфану Пхоммапхату больших успехов в работе, выразив надежду, что он внесет вклад в наращивание сотрудничества между инспекционными службами двух стран в частности и в развитие вьетнамо-лаосских особых отношений в целом.

В свою очередь, товарищ Кхамфан Пхоммапхат искренне поблагодарил премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня за его особые чувства к членам делегации Ревизионной комиссии НРПЛ, Центрального комитета по борьбе с коррупцией и Государственной инспекции Лаоса.

Глава вьетнамского правительства подчеркнул особые отношения между Вьетнамом и Лаосом, которые неуклонно укрепляются и развиваются; подтвердив, что Вьетнам всегда придает особое значение сотрудничеству с Лаосом в развитии страны и готов сделать все от себя зависящее, чтобы активизировать тесные и эффективные связи во всех областях.



