Премьер–министр Фам Минь Тинь проинспектировал инфраструктурные проекты в провинции Футхо
Работы по проекту начались в конце 2024 года в соответствии с экстренным строительным заказом после обрушения старого здания из-за тайфуна "Яги" в сентябре.
Высоко оценив усилия строителей, которые помогают сэкономить три месяца на строительстве и значительно снизить затраты по сравнению с первоначальной сметой, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что они приложат все усилия, чтобы в скором времени соединить части моста и открыть его для движения по графику, тем самым еще больше облегчив передвижение местных жителей.
Посетив и вручив подарки для поощрения офицеров и солдат 249-й бригады инженерных войск Министерства национальной обороны, которая в настоящее время эксплуатирует понтонный мост Фонгчау, премьер-министр высоко оценил неустанные усилия подразделения по обеспечению движения людей после обрушения старого моста.
Рассматривая планируемый маршрут железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон, глава правительства заявил, что это стратегическая железная дорога в рамках экономического коридора Куньмин – Ханой – Хайфон, поскольку она связана с Китаем, Центральной Азией и Европой.
Поэтому, чем скорее проект будет реализован и завершен, тем скорее он принесет пользу, подтвердил он.
Кроме того, он призвал к координации действий с соответствующими министерствами, секторами и подразделениями для рассмотрения и разработки планов для станций, логистических центров, внутренних портов и городских районов вдоль железнодорожного маршрута, а также реализации соединительных транспортных маршрутов для максимального повышения эффективности проекта.
В тот же день премьер-министр также осмотрел и выслушал предложение провинции о строительстве 54-километровой дороги, соединяющей район Хоабинь (бывшая провинция Хоабинь) с районом Вьетчи (бывшая провинция Футхо).
Ранее утром того же дня Премьер-министр провел проверку и дал указания по ускорению реализации проекта линии электропередачи 500 кВ Лаокай - Виньйен. Этот проект является важным национальным проектом, инвестором которого выступает Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (EVN) с общими инвестициями более 7 410 миллиардов донгов.
Протяженность линии составляет около 229,5 км и проходит через 31 общину двух провинций Лаокай и Футхо.
Подчеркнув важное значение проекта, Премьер-министр потребовал однозначно завершить проект к 19 августа 2025 года для повышения безопасности и стабильности работы национальной электросистемы, а также для разгрузки мощностей гидроэлектростанций Северо-Западного региона и соседних провинций.