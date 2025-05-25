Премьер–министр принял участие в деловой встрече между Вьетнамом и Малайзией в Куала-Лумпуре

Премьер-министр Фам Минь Тьинь на Вьетнамско-Малайзийской деловой встрече в Куала-Лумпуре 25 мая. Фото: ВИA



Он также подчеркнул необходимость активизации традиционных драйверов роста, таких как инвестиции, экспорт и потребление.



Информируя участников о ситуации во Вьетнаме, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что из бедной, разоренной войной страны, занимающейся сельским хозяйством, Вьетнам поднялся до уровня 34 крупнейших экономик мира. Премьер-министр призвал бизнес активно содействовать укреплению связей между странами АСЕАН, в том числе между Вьетнамом и Малайзией, и развивать сотрудничество в области зеленой экономики, инноваций, науки и технологий, цифровой трансформации и зеленой энергетики.Он также подчеркнул необходимость активизации традиционных драйверов роста, таких как инвестиции, экспорт и потребление.Информируя участников о ситуации во Вьетнаме, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что из бедной, разоренной войной страны, занимающейся сельским хозяйством, Вьетнам поднялся до уровня 34 крупнейших экономик мира.

Она также входит в число стран-лидеров по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и в число 20 ведущих экономик мира по объему торговли. Страна подписала 17 соглашений о свободной торговле с более чем 60 странами.

Вьетнам стремится к росту ВВП не менее чем на 8% в 2025 году и двузначному росту в период 2026-2030 годов, продолжил премьер-министр.



По его словам, страна стремится построить независимую и самодостаточную экономику, активно участвуя при этом в широкой, содержательной и эффективной международной интеграции.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что наряду с реализацией трех стратегических прорывов в области инфраструктуры, институтов и человеческих ресурсов, Вьетнам сосредоточился на упорядочении организационного аппарата и создании более благоприятных условий для производства, инвестиций и бизнеса.



Он также способствует прорыву в области научно-технологического прогресса, инноваций и цифровой трансформации; позиционированию частного сектора как одного из важнейших двигателей экономики; и продвижению международной интеграции в новых условиях, расширяя отношения со странами и международными партнерами, сказал он.



Глава правительства призвал иностранные предприятия, в том числе из Малайзии, продолжать сотрудничество и инвестировать во Вьетнам и пообещал содействовать их деятельности.



Представители деловых кругов выразили свое восхищение позитивным развитием отношений между Вьетнамом и Малайзией, особенно после установления всеобъемлющего стратегического партнерства.



Они разделили мнение о том, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество является основным моментом в двусторонних отношениях.



В настоящее время Малайзия является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в рамках АСЕАН и девятым по величине в мире. Объем двусторонней торговли постоянно растет и достиг 14,2 миллиарда долларов США в 2024 году, а в этом году планируется достичь 18 миллиардов долларов США. Малайзия занимает 10-е место среди 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с общим зарегистрированным капиталом в 13 миллиардов долларов США.



Высоко оценив роль и положение Вьетнама в АСЕАН и на глобальном уровне, а также его благоприятный инвестиционный климат, компании отметили, что обе страны обладают стратегическими и взаимодополняющими преимуществами, которые необходимо использовать для сотрудничества.



По их словам, это предоставит предприятиям обеих сторон больше возможностей для доступа на рынки друг друга, особенно в развивающихся областях с большим потенциалом, таких как халяльная индустрия, швейная промышленность, зеленая экономика, инновации, наука и технологии, цифровая трансформация, зеленая энергетика, развитие инфраструктуры и морская экономика.



Они подчеркнули, что в условиях нынешней глобальной неопределенности обеим сторонам необходимо максимально использовать механизмы сотрудничества, в которых они совместно участвуют, для содействия развитию каждой страны во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире в целом.



