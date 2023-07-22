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Премьеры Вьетнама и Малайзии вместе посетили книжную улицу и насладились вьетнамским кофе
Книжная улица – это красивая улица, которая расположена вблизи озера Возвращенного Меча и соединяет улицы Ли Тхыонг Киет и Хай Ба Чынг в ханойском районе Хоанкием. На этой улице довольно спокойно и прохладно, кроме того, здесь представлены для продажи сотни тысяч книг различных тематик.
Посещая стенды разных издательств, премьер-министры Вьетнама и Малайзии и их супруги проявили интерес к этому редкому месту для чтения под открытым небом. Помимо книжных стендов, здесь имеется место для представления книг, общественный информационно-справочный пункт, бесплатный Wi-Fi и сувенирные лавки, а также продаются свежие цветы, живые миниатюрные деревья бонсай...
На книжной улице главы правительств двух стран встретились и побеседовали с читателями.
Вместе читая книги и наслаждаясь кофе Арабика и Робуста, выращенные крестьянами вьетнамской провинции Ламдонг, премьер-министр Фам Минь Тинь познакомил своего малайзийского коллегу с традицией тяги к знаниям и культурой чтения вьетнамского народа.
Партия и Государство Вьетнама придают большое значение развитию культуры чтения во всем обществе страны и проводят политику по ее распространению. Именно поэтому премьер-министр Вьетнама объявил 21 апреля Днем вьетнамской книги, а также выпустил проект «Развитие культуры чтения в обществе до 2020 года с перспективой до 2030 года».
В настоящее время по всему Вьетнаму от сельских районов до крупных городов открываются библиотеки. Культура чтения стала действенным инструментом для повышения уровня знаний, нравственного воспитания и подготовки кадров, что способствует созданию передовой культуры, наполненной национальным колоритом в частности, и содействует социально-экономическому развитию страны в целом.
Премьер-министр Фам Минь Тинь подарил малайзийскому премьеру Анвару Ибрахиму сборник стихов Президента Хо Ши Мина «Тюремный дневник», книгу «Чувства народов мира к Президенту Хо Ши Мину» и книгу «Некоторые теоретические и практические вопросы о социализме и пути Вьетнама к нему», автором которой является Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.