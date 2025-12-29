Премьера документального сериала «Куба и Вьетнам: братья по осознанному выбору»

Сериал был совместно произведён Центром вьетнамского телевидения в Хошимине (VTV9) и кубинскими телевизионными партнёрами при участии многих журналистов, кинематографистов, экспертов и исторических свидетелей из обеих стран. Фильм воссоздаёт важнейшие вехи вьетнамско-кубинских отношений, а также живо и образно рассказывает повседневные истории, отражающие глубину особой, верной и искренней дружбы между двумя народами.

По информации Посольства Республики Куба во Вьетнаме, все пять серий были полностью завершены и переданы кубинской стороне 21 декабря 2025 года.

Документальный сериал будет транслироваться на канале Cubavisión Internacional (CVI) подряд с 29 декабря 2025 года по 2 января 2026 года в рамках специальной программы Кубинского телевидения, приуроченной к 67-й годовщине Национального дня Республики Куба — победы Кубинской революции (1 января 1959 г. — 1 января 2026 г.). Кроме того, фильм будет повторно показан на национальных каналах Кубинского телевидения (TVC) и выйдет в эфир во Вьетнаме на канале VTV9.

На протяжении всех пяти серий фильм всесторонне освещает различные сферы сотрудничества между двумя странами — от политики, культуры, образования и искусства до сельского хозяйства, здравоохранения, науки и технологий. Через исторические материалы, выступления руководителей государств и воспоминания очевидцев, непосредственно участвовавших в укреплении двусторонних связей, сериал подчёркивает особую вьетнамско-кубинскую солидарность, сформированную на основе взаимного понимания, поддержки и осознанного выбора двух народов.

Пятисерийный документальный фильм «Куба и Вьетнам: братья по осознанному выбору» не только помогает вспомнить славный исторический путь вьетнамско-кубинских отношений, но и подтверждает их жизнеспособность и прочность в современных условиях. Благодаря подлинным, эмоционально насыщенным и ценным с документальной точки зрения историям фильм распространяет послание о верной дружбе, международной ответственности и вере в будущее долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и Кубой.