Премия ВИА 2021: признание и поощрение работы журналистов

Генеральный директор ВИА Ву Виет Чанг (первая слева) и постоянный заместитель председателя Ассоциации журналистов Вьетнама Нгуен Дык Лой (первый справа) вручают премии А победителям. (Фото: ВИА)

Мероприятие призвано отметить качественные журналистские работы, чествовать самоотверженность добросовестных, талантливых, преданных главному потоку информации, журналистов ВИА.

В 2021 году Совет по присуждению премии ВИА вручил 7 премий A, 15 премий B, 22 премии C, 27 поощрительных премий и 6 тематических премий.

На церемонии генеральный директор ВИА Ву Виет Чанг от имени парткома ВИА, Руководящего совета и Союза журналистов ВИА поздравила журналистов и группы журналистов, только что получивших премии ВИА 2021.

Ву Виет Чанг поблагодарила журналистов за их усердную работу и самоотверженность в прошлом году, когда в стране произошло много важных событий, ситуация в мире волнующая, а рабочая среда полна трудностей из-за эпидемии.

В рамках премии ВИА за 2021 год впервые вручена премия графическим информационным продуктам. Также вручены тематические премии новым информационным продуктам: Подкастам об искоренении насилия в отношении женщин и девочек авторов Чан Тхи Нгует Ань, Нгуен Нгок Зюй, Ву Тхи Бить Ханг, Ле Ву Ха, Хоанг Тхань Бинь (VietnamPlus), новости с наибольшим трафиком на вьетнамской странице ВИА в Facebook: Обнаружены еще 82 положительных случая вируса SARS-CoV-2 в Хайзыонге и Куангнине.

Г-жа Нгуен Хонг Хань, постоянный вице-председатель Объединенного Союза журналистов ВИА, сказала: 290 работ всех видов журналистики приняли участие в Премии ВИА за 2021 год.

Работая в одном из ключевых агентств мультимедийной печати со всеми видами прессы, корреспонденты ВИА присутствовали на всех событиях жизни общества. С чувством ответственности и порядочности они создавали качественные, своевременные, далеко идущие резонансы в общественной жизни, журналистские работы ,внося значительный вклад в строительство, оборону и развития страны.

Также в рамках церемонии генеральный директор Ву Виет Чанг официально запустила премию ВИА 2022