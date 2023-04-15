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Премия ВИА в области журналистики 2022: Подтверждение роли Национального информационного агентства в национальной прессе
Всего награждена 71 работа, в том числе 7 премий А, 15 премий В, 22 премии С, 27 поощрительных премий. Кроме того, вручены 7 тематических призов.
В номинации «Внешнее информирование» работа «Защита и продвижение прав человека во Вьетнаме: неустанные усилия, признанные международным сообществом» группы авторов Ву Тхи Лок, До Тхи Тху Хиен, Ву Тхи Ким Ань, До Тхи Май Хиен, Нгуен Бить Хыонг (Редакция внешнего информирования) получила премию А в 2022 году.
В этом году Премия ВИА в области журналистики в 2022 году показала четкий «технологичный» характер, особенно в организации. Работы в категории электронной газеты были переданы на конкурс по ссылке. В категории телевидения работы были оцифрованы и загружены в программное обеспечение, что облегчало оценку.
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг от имени парткома ВИА, Руководства и Союза журналистов ВИА поздравила коллективы и журналистов – призеров, в то же время признала и оценила их постоянные усилия и творческий подход, направленные на создание качественных журналистских продуктов, создавших социальные эффекты, тем самым способствовавших утверждению роли Национального информационного агентства в национальной прессе, престижа Премии ВИА. Практика показала, что награжденные работы премией ВИА обычно будут завоевать и национальные премии в сфере пресса.
Генеральный директор ВИА заявила, что авторы и журналистские работы, которые только что были отмечены в номинациях, показывают, что журналисты ВИА всегда продвигали традиции и творческую силу на медийном фронте, внимательно следили за ситуацией, готовы прибыть в районы стихийных бедствий, штормов и наводнений, сопровождать министерства, ведомства, населенные пункты и население в реализации и внедрении политики, полны смелости и не боятся «колючие, острые» темы ... В то время мегастори, мультимедийные продукты, совместные работы между подразделениями ВИА, как внутренних, так и зарубежными, демонстрируют мастерство и навыки обработки, тесную координацию репортеров и редакторов.
По этому случаю генеральный директор Ву Вьет Чанг официально объявила о старте Премии ВИА в 2023 году в надежде, что премия выявит больше лучших работ, отметит неустанный вклад журналистов в славное дело революционной журналистики.