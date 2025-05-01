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Президент Шри-Ланки совершит государственный визит во Вьетнам и примет участие в праздновании Всемирного дня Весак ООН

Шри-Ланка — страна Южной Азии, в которой буддизм является религией большинства населения. Вьетнам и Шри-Ланка официально установили дипломатические отношения 21 июля 1970 года. Согласно сообщению Министерства иностранных дел Вьетнама, по приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам Лыонга Зыонга, Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Анура Кумара Диссанаяке совершит государственный визит во Вьетнам и примет участие в праздновании Всемирного дня Весак ООН с 4 по 6 мая 2025 года.

Шри-Ланка — страна Южной Азии, в которой буддизм является религией большинства населения. Вьетнам и Шри-Ланка официально установили дипломатические отношения 21 июля 1970 года. В последние годы двусторонний товарооборот между двумя странами составляет около 300–350 миллионов долларов США в год.

Сотрудничество в области инвестиций между странами развивается: на территории Вьетнама реализуется около 30 инвестиционных проектов из Шри-Ланки, а во Шри-Ланке действуют четыре вьетнамских ресторана. Культурное и буддийское сотрудничество, а также обмены между народами активно развиваются и становятся важной опорой двусторонних отношений. 2025 год ознаменует собой 55-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Всемирный день Весак 2025 года пройдет с 6 по 8 мая в Хошимине. Это уже четвёртый раз, когда Вьетнам принимает у себя этот важный международный буддийский праздник — после успешного проведения в 2008 году в Национальном конференц-центре Мидинь (Ханой), в 2014 году в пагоде Байдинь (провинция Ниньбинь) и в 2019 году в пагоде Тамчук (провинция Ханам).

Тема Весака в этом году: «Солидарность и терпимость во имя достоинства человека: буддийская мудрость ради мира и устойчивого развития».

ИЖВ/ВИА

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