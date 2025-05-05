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Президент Шри-Ланки посетил пагоду Байдинь
Во время торжественной встречи - настоятель пагоды Байдинь, постоянный заместитель председателя буддийского исполнительного совета Вьетнама, достопочтенный Тхик Тхань Ньиэу, Первый заместитель председателя Исполнительного совета Буддийской церкви Вьетнама - выразил радость и честь по случаю приёма Президента Шри-Ланки с визитом в пагоду Байдинь, подчеркнув хорошие отношения между Вьетнамской буддийской сангхой и буддийской сангхой Шри-Ланки.
Достопочтенный Тхик Тхань Ньиэу напомнил, что в 2014 году пагода Байдинь имела честь принимать Буддийский праздник Весак ООН. В 2025 году Вьетнам вновь станет хозяином 20-й Буддийский праздник Весак ООН, которая пройдёт в Хошимине с 4 по 6 мая 2025 года. Вьетнамская буддийская cангха с радостью приветствует участие Президента Ануры Кумары Диссанаяке в этом важном событии.
2025 год ознаменует собой 55-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, что также представляет собой возможность для расширения буддийского взаимодействия между Вьетнамом и Шри-Ланкой. Достопочтенный Тхик Тхань Ньиэу выразил надежду на дальнейшее развитие дружеских отношений между двумя странами, приносящее выгоды для их народов.
Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке поблагодарил Вьетнамскую буддийскую cангху за приглашение принять участие в Весаке в 2025 году во Вьетнаме. Он подчеркнул важность давних отношений между двумя странами, особенно общих культурных черт, основанных на ценностях буддизма, и выразил мнение, что обе стороны должны и далее развивать эту общую уникальную культурную ценность.