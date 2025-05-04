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Президент Шри-Ланки начинает государственный визит во Вьетнам

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке прибыл в Ханой утром 4 мая, начав государственный визит во Вьетнам и приняв участие в 20-м праздновании Дня Весак Организации Объединенных Наций (Весак 2025) с 4 по 6 мая по приглашению своего вьетнамского коллеги Лыонг Кыонга.
  Президента Шри-Ланки Ануру Кумару Диссанаяке (второй слева) встречают в международном аэропорту Нойбай в Ханое 4 мая утром. Фото: ВИA  
Среди официальных лиц, встречавших президента Шри-Ланки и делегацию в международном аэропорту Нойбай, были заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг, заместитель министра по делам народностей и религий Нонг Тхи Ха, посол Вьетнама в Шри-Ланке Чинь Тхи Там и посол Шри-Ланки во Вьетнаме Перера Вевала Аппухамилладж Удам Пошита.

Установив дипломатические отношения 21 июля 1970 года, две страны могут похвастаться традиционной дружбой и многогранным сотрудничеством. Политические партии Шри-Ланки придают большое значение отношениям с Вьетнамом и рассматривают его как образец экономического развития. Шри-Ланка признала статус Вьетнама как страны с полной рыночной экономикой.

В преддверии визита посол Вьетнама в Шри-Ланке Чинь Тхи Там в беседе с Вьетнамским информационным агентством заявила, что это первая поездка главы государства Шри-Ланки во Вьетнам за 16 лет, с 2009 года. Это также первый визит президента Ануры Кумары Диссанаяке в страну Юго-Восточной Азии с момента его вступления в должность в сентябре 2024 года.

С точки зрения Вьетнама, этот визит подтверждает уважение к Шри-Ланке как к традиционному другу и важному партнеру в Южной Азии, пояснила Чинь Тхи Там, подчеркнув, что, поскольку две страны отмечают 55-летие дипломатических отношений, для них это хороший шанс поразмышлять о партнерстве и определить новые направления отношений в новой ситуации. В ходе поездки будут проведены различные мероприятия, охватывающие такие сферы, как политика, экономика и культура, а главным событием станут переговоры и встречи на высоком уровне, а также подписание важных документов о сотрудничестве.

Во время пребывания во Вьетнаме президент Диссанаяке также примет участие в качестве почетного гостя и докладчика в церемонии открытия 20-го Дня празднования Весака Организации Объединенных Наций в Хошимине 6-8 мая, демонстрируя глубокие буддийские и культурные связи между двумя странами.

В ходе поездки будут проведены различные мероприятия, охватывающие такие сферы, как политика, экономика и культура, а главным событием станут переговоры и встречи на высоком уровне, а также подписание важных документов о сотрудничестве.

Посол выразила уверенность, что визит ознаменует начало нового этапа двустороннего сотрудничества, более интенсивного и широкого, приносящего пользу обеим странам и способствующего миру, сотрудничеству, развитию и процветанию в регионе и во всем мире.

ИЖВ/ВИА

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