НОВОСТИ
Президент Шри-Ланки высоко оценил инвестиционный потенциал Vingroup
Он высоко оценил экосистему «зеленой» мобильности, созданную компанией Vingroup, в центре которой находится бренд электромобилей VinFast. В дополнение к запуску различных моделей EV, VinFast расширил свое международное присутствие, в том числе в Индии - соседней стране Шри-Ланки. Президент выразил уверенность, что Шри-Ланка также станет перспективным рынком для автомобилей VinFast.
Он подчеркнул инвестиционные возможности Vingroup в таких сильных для нее отраслях, как туризм, финансы и недвижимость, особенно в Коломбо - крупнейшем городе Шри-Ланки.
В настоящее время правительство Шри-Ланки предлагает ряд льгот по налогам и сборам, чтобы привлечь инвестиции и способствовать развитию города. Шри-Ланка готова создать для Vingroup самые благоприятные инвестиционные условия, отметил президент.
Со стороны Vingroup вице-председатель и генеральный директор Нгуен Вьет Куанг отметил Шри-Ланку как прекрасный остров с большим потенциалом развития. Он подтвердил, что Vingroup будет искать подходящие возможности для инвестирования в страну в ближайшее время.