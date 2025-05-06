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Президент Шри-Ланки высоко оценил инвестиционный потенциал Vingroup

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке высоко оценил многоотраслевой инвестиционный потенциал Vingroup в Шри-Ланке, особенно в сфере недвижимости и туризма.
  Вице-председатель и генеральный директор Vingroup Нгуен Вьет Куанг (слева) вручает сувенир президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке 4 мая. Фото: ВИA  
Во время посещения штаб-квартиры Vingroup в Ханое 4 мая президент Диссанаяке, находящийся с государственным визитом во Вьетнаме, выразил сильное впечатление от масштабов, статуса и достижений группы, которые, по его словам, внесли значительный вклад в экономическое развитие Вьетнама.

Он высоко оценил экосистему «зеленой» мобильности, созданную компанией Vingroup, в центре которой находится бренд электромобилей VinFast. В дополнение к запуску различных моделей EV, VinFast расширил свое международное присутствие, в том числе в Индии - соседней стране Шри-Ланки. Президент выразил уверенность, что Шри-Ланка также станет перспективным рынком для автомобилей VinFast.

Он подчеркнул инвестиционные возможности Vingroup в таких сильных для нее отраслях, как туризм, финансы и недвижимость, особенно в Коломбо - крупнейшем городе Шри-Ланки.

В настоящее время правительство Шри-Ланки предлагает ряд льгот по налогам и сборам, чтобы привлечь инвестиции и способствовать развитию города. Шри-Ланка готова создать для Vingroup самые благоприятные инвестиционные условия, отметил президент.

Со стороны Vingroup вице-председатель и генеральный директор Нгуен Вьет Куанг отметил Шри-Ланку как прекрасный остров с большим потенциалом развития. Он подтвердил, что Vingroup будет искать подходящие возможности для инвестирования в страну в ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

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