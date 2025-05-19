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Президент Хо Ши Мин – великий вождь, выдающийся революционер
Жизнь Президента Хо Ши Мина была непрерывной борьбой за независимость и свободу нации, за счастье народа. Он стал ярким символом стремления к свободе, светлым нравственным примером и источником всех побед Вьетнама.
Просветитель, указавший путь к национальному освобождению Вьетнама
Президент Хо Ши Мин – великий патриот, просветитель, который указал путь к национальному освобождению Вьетнама, образец революционера, посвятившего всю свою жизнь делу страны и народа. Он имел лишь одно страстное желание, одну цель:
«Я имею только одно желание, самое заветное желание – чтобы наша страна была полностью независимой, наш народ – полностью свободным, чтобы у каждого соотечественника была еда, одежда и возможность учиться».
Родившись в семье патриотически настроенного учёного-конфуцианца и став свидетелем порабощения страны и распада семьи, с самого раннего возраста юный Нгуен Шинь Кунг – Нгуен Тат Тхань взрастил в себе пылающее стремление к освобождению нации.
В 1911 году Президент Хо Ши Мин отправился за границу на поиски пути спасения страны с непоколебимой решимостью: «Я хочу поехать за границу, посмотреть Францию и другие страны. После того как увижу, как они живут и работают, я вернусь, чтобы помочь нашему народу». В течение тридцатилетнего странствия – из Азии в Европу, Африку и даже Америку – он познакомился со светом марксизма-ленинизма и нашёл путь спасения страны для вьетнамского народа. Он утвердил: «Чтобы спасти страну и освободить нацию, нет иного пути, кроме пути пролетарской революции».
Этот выбор привёл к важному историческому событию: 3 февраля 1930 года под председательством Нгуен Ай Куока была основана Коммунистическая партия Вьетнама. Её создание стало результатом слияния передовой революционной теории с патриотическим движением Вьетнама, открыв новую эпоху для вьетнамской революции. Президент Хо Ши Мин чётко определил: наша партия – это революционная партия, партия рабочего класса, а также партия всего народа. С этого момента, выступая в роли основателя, наставника и рулевого, он лично возглавил вьетнамское революционное движение, ведя его по твёрдому пути борьбы за национальное освобождение.
Первой вершиной вьетнамской революции под руководством Партии и Президента Хо Ши Мина стала великая победа Августовской революции 1945 года, ознаменовавшая рождение Демократической Республики Вьетнам. В Декларации независимости от 2 сентября 1945 года Президент Хо Ши Мин торжественно провозгласил перед всем народом и мировым сообществом:
«Вьетнам имеет право на свободу и независимость, и на деле стал свободной и независимой страной. Весь вьетнамский народ полон решимости приложить весь свой дух и силу, жизнь и имущество для отстаивания этого права на свободу и независимость».
Однако, вскоре после обретения независимости наш народ вновь оказался вынужден вступить в затяжные войны сопротивления против французских колонизаторов и американских империалистов. В годы этих суровых испытаний Президент Хо Ши Мин был не только верховным лидером, но и душой сопротивления, постоянно вдохновляя весь народ на непреклонную волю и веру в победу. Его мысль: «Нет ничего дороже независимости и свободы» стала не просто боевым лозунгом, но и смыслом жизни, душой революционного дела, которому он посвятил всю свою жизнь – до последнего вздоха.
Президент Хо Ши Мин заложил основу строительства нового государства – государства, принадлежащего народу, созданного народом и служащего народу. Он всегда подчёркивал: «Народ – корень страны». Эта идея проявлялась не только в его мыслях, но и в его образе жизни, стиле руководства. Он наставлял кадров и членов партии всегда быть ближе к народу, понимать народ, слушать народ и служить народу. Он подчёркивал: «Крепко поддерживать связь с народом и всегда прислушиваться к мнению народа – вот основа силы Партии, благодаря которой Партия одерживает победу».
В последние месяцы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, Президент Хо Ши Мин продолжал отдавать все свои мысли и чувства стране и народу. В Завещании он написал: «Всю жизнь я с полной отдачей служил Отечеству, служил революции, служил народу». Это было не только итогом жизни человека, но и жизненной истиной, которую он воплощал в течение более полувека революционной деятельности.
Идеи и личность Хо Ши Мина навсегда останутся светлыми
В мыслях и действиях Президента Хо Ши Мина революционная мораль – это не догматические и отдалённые понятия, а воплощение единства коммунистических идеалов и традиционного гуманизма вьетнамского народа, сочетание несгибаемой стойкости и доброго, терпимого сердца.
Мораль, которую он высоко ценил, включает в себя усидчивость, бережливость, честность, справедливость, бескорыстие; дух альтруизма, простой образ жизни, близость и единство с народом. Он многократно утверждал, что для спасения страны и освобождения народа недостаточно просто любить страну, необходимо иметь революционную мораль и дух борьбы с проявлениями индивидуализма, бюрократии, коррупции, деспотизма и злоупотребления властью. Он называл индивидуализм «внутренним врагом», самой опасной болезнью для революционных кадров.
Для народа Президент Хо Ши Мин был не только вождём, главой Партии и Государства, но и верным сыном, искренним другом, добрым отцом. Он любил народ всем сердцем, безусловно, преодолевая все барьеры по классам и регионам. Для него благополучная и счастливая жизнь народа была высшей мерой национальной независимости.И в своём священном Завещании он до конца жизни заботился о том, чтобы «беспокоиться о жизни народа», «воспитывать революционную мораль у последующих поколений», а также сохранять нашу Партию «чистой и достойной быть руководителем и верным слугой народа». Эти наставления отражают не только последние желания вождя, но и являются ярким примером преданности, любви и безграничного самоотречения.
Жизнь Президента Хо Ши Мина – это великая героическая эпопея преданности национальной независимости, свободе и счастью народа. Он не только творил историю, но и оставил бесценное духовное наследие для вьетнамского народа. Идеи, нравственность и стиль Хо Ши Мина навсегда останутся светом, который будет вести на пути строительства и защиты Родины сегодня и в будущем.