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Президент Франции Эммануэль Макрон начинает государственный визит во Вьетнам
В окружение президента Макрона входят министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Эрик Ломбард, министр вооруженных сил Себастьен Лекорну, министр культуры Рашида Дати, министр внутренних дел Франсуа-Ноэль Буффе, министр-делегат по вопросам франкофонии и международных партнерств при министре Европы и иностранных дел Тани Мохаммед Соилихи и посол Франции во Вьетнаме Оливье Броше.
По словам посла Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханга, в ходе визита стороны намерены обсудить множество областей и конкретных проектов для продвижения приоритетных направлений сотрудничества, таких как экономика - торговля - инвестиции, оборона - безопасность, инновации, наука, технологии, образование, обучение и здравоохранение. Новые соглашения о сотрудничестве, которые планируется подписать в ходе поездки, создадут дополнительный импульс и важную правовую основу для двустороннего сотрудничества в ближайшие годы.
Тем временем посол Франции во Вьетнаме Оливье Броше заявил, что государственный визит президента Макрона имеет большое значение для отношений двух стран. Вьетнам - первый пункт назначения в турне французского лидера по трем странам Юго-Восточной Азии, двумя другими являются Индонезия и Сингапур.
Во время визита во Францию генерального секретаря партии То Лама в октябре 2024 года обе страны повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Восемь месяцев спустя президент Макрон совершает государственный визит во Вьетнам, цель которого - еще раз подтвердить бурный рост двусторонних отношений, а также недавно установленное партнерство.