НОВОСТИ
Президент Филиппин прибыл в Ханой, начав свой с государственным визитом во Вьетнам
Это первый визит филиппинского лидера во Вьетнам с момента вступления в должность в 2022 году.
В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИA) в преддверии визита посол Лай Тхай Бинь сказал, что цель поездки - подтвердить прочное стратегическое партнерство, укрепить политическое доверие на самом высоком уровне и создать импульс для развития двустороннего сотрудничества во всех областях и по всем правительственным, государственным, парламенским каналам партийных и обмена между народами.
Визит также важен для укрепления солидарности и центральной роли АСЕАН, особенно в условиях политической неопределенности и неопределенности в сфере безопасности в регионе и мире, включая ситуацию в Мьянме и Восточном море.
По его словам, благодаря этому визиту ожидается всестороннее укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами во имя народов этих стран, а также мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и за его пределами.