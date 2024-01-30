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Президент Филиппин прибыл в Ханой, начав свой с государственным визитом во Вьетнам

Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший и его супруга прибыли в Ханой 29 января днем, начав свой двухдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению президента Во Ван Тхыонга и его супруги.
  Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший с супругой прибывают в Ханой. Фото: ВИA  
В международном аэропорту Нойбай их встретили заведующий канцелярией президента Ле Кхань Кхай, председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, посол Вьетнама на Филиппинах Лай Тхай Бинь и другие.

Это первый визит филиппинского лидера во Вьетнам с момента вступления в должность в 2022 году.

В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИA) в преддверии визита посол Лай Тхай Бинь сказал, что цель поездки - подтвердить прочное стратегическое партнерство, укрепить политическое доверие на самом высоком уровне и создать импульс для развития двустороннего сотрудничества во всех областях и по всем правительственным, государственным, парламенским каналам партийных и обмена между народами.

Визит также важен для укрепления солидарности и центральной роли АСЕАН, особенно в условиях политической неопределенности и неопределенности в сфере безопасности в регионе и мире, включая ситуацию в Мьянме и Восточном море.

По его словам, благодаря этому визиту ожидается всестороннее укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами во имя народов этих стран, а также мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и за его пределами.

ВИА/ИЖВ

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