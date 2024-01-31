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Президент Филиппин завершает государственный визит во Вьетнам

Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший и его супруга Луиза Аранета Маркос покинули Ханой 30 января, завершив государственный визит во Вьетнам, который они совершили 29-30 января по приглашению президента Во Ван Тхыонга и его супруги.
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) и президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший. Фото: ВИA  
Это первый визит во Вьетнам президента Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего с момента его вступления в должность президента Филиппин.

Во время визита президент Филиппин и его супруга почтили память президента Хо Ши Мина в его мавзолее и возложили венок к памятнику павшим солдатам в Ханое.

Государственный лидер Филиппин провел переговоры со своим вьетнамским коллегой, стал свидетелем обмена документами о сотрудничестве и встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

В ходе переговоров и встреч лидеры обеих сторон высоко оценили существенное развитие стратегического партнерства между двумя странами и достигли консенсуса по дальнейшему продвижению партнерства в контексте предстоящего 10-летнего юбилея стратегического партнерства в 2025 году и 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений в 2026 году.

Они договорились укреплять политическое доверие, дружбу и сотрудничество между двумя странами путем поддержания регулярных визитов и контактов на высоком и других уровнях по всем каналам. Они обязались оптимизировать существующие механизмы двустороннего сотрудничества и эффективно реализовывать подписанные между двумя странами документы.

Лидеры обеих стран подчеркнули важность поддержания мира, стабильности, морской безопасности, безопасности и свободы судоходства и авиации над Восточным морем.

По случаю визита обе стороны опубликовали совместное заявление для прессы.

Визит президента Филиппин подтвердил стратегическое партнерство между Вьетнамом и Филиппинами, способствовал укреплению политического доверия и создал импульс для двустороннего сотрудничества, способствуя укреплению солидарности и центральной роли АСЕАН.

ВИА/ИЖВ

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