Президент Фиджи высоко оценил роль и положение Вьетнама на международной арене
Как сообщает корреспондент ВИА в Океании, церемония вручения верительных грамот прошла торжественно в Президентском дворце Фиджи с соблюдением официального протокола и при участии представителей администрации Президента, Правительства, а также Министерства иностранных дел и торговли Фиджи.
Во время отдельной аудиенции, предоставленной послу Фан Минь Зянгу сразу после церемонии, Президент Фиджи Рату Наикама Тавеколати Лалабалаву выразил восхищение героической историей борьбы Вьетнама за национальное освобождение, отметил впечатляющие достижения страны в строительстве и развитии государства в последние годы, а также высоко оценил всё более возрастающую роль и положение Вьетнама в регионе и в мире.
Подчеркнув важность отношений с Вьетнамом, Президент Фиджи предложил двум странам тесно координировать усилия для более эффективного использования всё ещё значительного потенциала двустороннего сотрудничества.
Фиджи заинтересована в изучении опыта Вьетнама в сферах, где страна обладает преимуществами, а также в продолжении взаимной поддержки на многосторонних форумах и совместных усилиях по эффективному преодолению глобальных вызовов.
По этому случаю Рату Наикама Тавеколати Лалабалаву пожелал послу Фан Минь Зянгу успешной дипломатической миссии и блестящего выполнения обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Республике Фиджи с резиденцией за пределами страны пребывания.
Выразив честь в связи с возложенной на него ответственностью, посол Фан Минь Зянг подтвердил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. Посол выразил уверенность, что при наличии решимости и усилий обеих сторон Вьетнам и Фиджи смогут развивать более практическое и эффективное двустороннее сотрудничество в сферах взаимного интереса и преимуществ, а также продолжат укреплять координацию и взаимную поддержку на региональных и международных многосторонних форумах.
Согласно программе визита, в рамках поездки по вручению верительных грамот посол Фан Минь Зянг также нанесёт визит вежливости премьер-министру Фиджи, проведёт встречи и рабочие переговоры с министром иностранных дел и торговли Фиджи, представителями руководства министерств и ведомств, отвечающих за сельское хозяйство, сотрудничество в сфере рыболовства, окружающую среду и изменение климата, а также с органами по продвижению торговли, инвестиций и туризма Фиджи. Кроме того, посол встретится с представителями вьетнамской общины, проживающей и работающей в Фиджи.
Республика Фиджи является островным государством в южной части Тихого океана с площадью около 18274 км² и населением примерно 905000 человек. Вьетнам и Фиджи официально установили дипломатические отношения 14 мая 1993 года. Посольство Вьетнама в Новой Зеландии осуществляет дипломатическое представительство во Фиджи по совместительству.