Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Фиджи высоко оценил роль и положение Вьетнама на международной арене

Фиджи стремится перенимать опыт Вьетнама в сферах, где Вьетнам обладает сильными позициями; обе страны продолжат взаимную поддержку на многосторонних форумах и совместно эффективно решать глобальные вызовы.
  Посол Вьетнама в Новая Зеландия, по совместительству в Фиджи, Фан Минь Жанг (крайний слева) с супругой (крайняя справа) фотографируются на память с Президентом Республики Фиджи Рату Найкама Тавакеколати Лалабалаву на церемонии вручения верительных грамот. Фото: ВИА  
19 мая в столице Фиджи Суве посол Вьетнама в Новой Зеландии по совместительству в Фиджи Фан Минь Зянг вручил верительные грамоты Президенту Республики Фиджи Рату Наикама Тавеколати Лалабалаву, официально вступив в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Республике Фиджи с резиденцией за пределами страны пребывания.

Как сообщает корреспондент ВИА в Океании, церемония вручения верительных грамот прошла торжественно в Президентском дворце Фиджи с соблюдением официального протокола и при участии представителей администрации Президента, Правительства, а также Министерства иностранных дел и торговли Фиджи.

Во время отдельной аудиенции, предоставленной послу Фан Минь Зянгу сразу после церемонии, Президент Фиджи Рату Наикама Тавеколати Лалабалаву выразил восхищение героической историей борьбы Вьетнама за национальное освобождение, отметил впечатляющие достижения страны в строительстве и развитии государства в последние годы, а также высоко оценил всё более возрастающую роль и положение Вьетнама в регионе и в мире.

Подчеркнув важность отношений с Вьетнамом, Президент Фиджи предложил двум странам тесно координировать усилия для более эффективного использования всё ещё значительного потенциала двустороннего сотрудничества.

Фиджи заинтересована в изучении опыта Вьетнама в сферах, где страна обладает преимуществами, а также в продолжении взаимной поддержки на многосторонних форумах и совместных усилиях по эффективному преодолению глобальных вызовов.

По этому случаю Рату Наикама Тавеколати Лалабалаву пожелал послу Фан Минь Зянгу успешной дипломатической миссии и блестящего выполнения обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Республике Фиджи с резиденцией за пределами страны пребывания.

Выразив честь в связи с возложенной на него ответственностью, посол Фан Минь Зянг подтвердил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. Посол выразил уверенность, что при наличии решимости и усилий обеих сторон Вьетнам и Фиджи смогут развивать более практическое и эффективное двустороннее сотрудничество в сферах взаимного интереса и преимуществ, а также продолжат укреплять координацию и взаимную поддержку на региональных и международных многосторонних форумах.

Согласно программе визита, в рамках поездки по вручению верительных грамот посол Фан Минь Зянг также нанесёт визит вежливости премьер-министру Фиджи, проведёт встречи и рабочие переговоры с министром иностранных дел и торговли Фиджи, представителями руководства министерств и ведомств, отвечающих за сельское хозяйство, сотрудничество в сфере рыболовства, окружающую среду и изменение климата, а также с органами по продвижению торговли, инвестиций и туризма Фиджи. Кроме того, посол встретится с представителями вьетнамской общины, проживающей и работающей в Фиджи.

Республика Фиджи является островным государством в южной части Тихого океана с площадью около 18274 км² и населением примерно 905000 человек. Вьетнам и Фиджи официально установили дипломатические отношения 14 мая 1993 года. Посольство Вьетнама в Новой Зеландии осуществляет дипломатическое представительство во Фиджи по совместительству.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 80-летия традиционного Дня предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями Вьетнама

Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 80-летия традиционного Дня предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями Вьетнама

Вьетнам является страной, регулярно подвергающейся серьёзному воздействию стихийных бедствий. Однако на протяжении всей истории строительства и защиты страны именно эти испытания закаляли вьетнамский характер — человечность в беде, сплочённость в трудностях, стойкость перед потерями и способность совместно преодолевать вызовы ради построения лучшей жизни.
ПОДРОБНЕЕ

Top