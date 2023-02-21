НОВОСТИ
Президент Турции лично поблагодарил вьетнамских спасателей
К концу 20 февраля аварийно-спасательные силы Вьетнамской народной армии провели обыски в 31 локации в Антакье, помогли установить 15 мест пострадавших, в том числе 2 с признаком живых пострадавших. Спасатели также вынесли из-под завалов тела 28 погибших.
Спасательные силы Вьетнамской народной армии координировали свои действия с Бахрейном и Мексикой, определив 3 локации, где нашли 10 тел, помогли трем домохозяйствам организовать временное жилье. Военные медики вылечили и предоставили лекарства 7 членам спасательных отрядов из разных стран.