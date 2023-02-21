Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Турции лично поблагодарил вьетнамских спасателей

По сообщению корреспондента ВИА из Хатая (Турция), 20 февраля президент Турции Тайип Эрдоган отправился в Антакью, столицу провинции Хатай, чтобы выразить благодарность иностранным спасателям, в том числе и вьетнамским, которые помогли Турции в поиске жертв землетрясения, а также оказали помощь пострадавшим.
  Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Антакью, столицу провинции Хатай, для встречи с международными спасательными силами. Фото: ВИА  
Президент Эрдоган лично встретился с поисково-спасательными группами, от местных до международных, включая спасательную группу министерства национальной обороны Вьетнама. Он пожал руку главе делегации вьетнамских военных спасателей генерал-майору Фам Ван Ти, поблагодарил за своевременную поддержку, наряду с неустанными усилиями по поддержке поисково-спасательных работ после землетрясения в этой стране.

К концу 20 февраля аварийно-спасательные силы Вьетнамской народной армии провели обыски в 31 локации в Антакье, помогли установить 15 мест пострадавших, в том числе 2 с признаком живых пострадавших. Спасатели также вынесли из-под завалов тела 28 погибших.

Спасательные силы Вьетнамской народной армии координировали свои действия с Бахрейном и Мексикой, определив 3 локации, где нашли 10 тел, помогли трем домохозяйствам организовать временное жилье. Военные медики вылечили и предоставили лекарства 7 членам спасательных отрядов из разных стран.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Бариа-Вунгтау стремится стать морским сервисным центром Юго-Восточной Азии

Бариа-Вунгтау стремится стать морским сервисным центром Юго-Восточной Азии

Южная прибрежная провинция Бариа-Вунгтау стремится стать воротами в море всего юго-восточного региона и страны, национальным морским экономическим центром, центром морских услуг Юго-Восточной Азии и качественным туристическим центром международного класса к 2030 году.
ПОДРОБНЕЕ

Top