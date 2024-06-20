Президент То Лам провел переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Президент То Лам и Президент Российской Федерации Владимир Путин проводят переговоры. Фото: ВИА

Президент То Лам тепло приветствовал Президента Владимира Путина и высокопоставленную делегацию Российской Федерации, находящихся с государственным визитом во Вьетнаме по приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга; подчеркнув, что визит имеет особое значение в связи с празднованием двумя странами 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией (1999-2024 гг.).

Президент То Лам поблагодарил Президента Владимира Путина за поздравление с его избранием на пост Президента Вьетнама. Президент То Лам поздравил российский народ с важным достижением под руководством Президента Владимира Путина, а также поздравил самого Президента Российской Федерации с высоким доверием российского народа на президентских выборах в марте 2024 года.

Президент подчеркнул, что Вьетнам всегда ценит искреннюю помощь российского народа в борьбе за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в деле строительства и развития страны сегодня.

В процессе реализации внешней политики независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации международных отношений Вьетнам последовательно рассматривает Российскую Федерацию как одного из ведущих важных партнеров; Желая углубить всестороннее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией на благо двух народов, ради мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.



Президент Владимир Путин искренне поблагодарил руководителей партии, государства и народа Вьетнама за уважительный, искренний и радушный приём, оказанный для Президента и делегации. Президент подтвердил, что Российская Федерация в своей внешней политике «Взгляд на Восток» всегда ценит традиционную дружбу и доброе многоплановое сотрудничество с Вьетнамом.



Президент Владимир Путин подтвердил, что укрепление всестороннего стратегического партнерства с Вьетнамом является главным приоритетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, надеясь, что визит будет способствовать развитию многопланового сотрудничества между двумя странами и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.



Два лидера выразили удовлетворение очень хорошими политическими отношениями и высоким уровнем доверия между двумя странами; за последнее время обе стороны обменялись многими высокопоставленными делегациями на всех уровнях, что создало движущую силу для развития двустороннего сотрудничества.



Обе стороны договорились укреплять политические обмены и диалог на всех уровнях, особенно на высшем и по всем каналам партии, государства и Национального собрания, а также просвещать молодое поколение о традиционной дружбе с целью постоянного укрепления и содействия политическому доверию, создавая благоприятную основу для укрепления двустороннего сотрудничества во всех областях.



Лидеры двух стран обсудили ряд международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес: обе стороны поддерживают построение демократической, справедливой и прозрачной системы международных отношений, основанной на международном праве и Уставе Организации Объединенных Наций, в том числе без применения силы, угрозы ее применения; разрешение споров мирными средствами.



Обе стороны желают развивать сотрудничество в области обороны и безопасности, особенно сотрудничество в реагировании на нетрадиционные угрозы безопасности, и тесно координировать свои действия на многосторонних форумах в этих облостях, особенно в механизмах под руководством АСЕАН, таких как Региональный форум АСЕАН (АРФ), Восточноазиатский саммит (EAS), Встреча министров обороны АСЕАН Plus (ADMM ), в соответствии с принципами и положениями международного права. Вьетнам готов продвигать свою роль моста между Россией и АСЕАН, внося позитивный и ответственный вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Обе стороны подтвердили, что продолжат тесно координировать свои действия на многосторонних форумах, особенно в ООН и АТЭС, в рамках сотрудничества АСЕАН – Россия, АСЕАН – ШОС, АСЕАН – ЕАЭС; поддерживать центральную роль АСЕАН в региональной структуре Азиатско-Тихоокеанского региона; продолжат укреплять стратегическое партнерство Россия-АСЕАН на благо двух стран, ради мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.



Что касается проблемы Восточного моря, обе стороны поддерживают обеспечение безопасности, свободы судоходства и авиации, не применения силы и угроз ее применения, а также разрешения споров мирными и соответствующими средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), поддержки полной реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), Скорейшее проведение переговоров и переход к содержательному и эффективному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом.



По итогам переговоров Президент То Лам и Президент России Владимир Путин стали свидетелями обмена рядом документов о двустороннем сотрудничестве в сферах образования и подготовки кадров, транспорта, юстиции, таможни и финансов, науки и технологий, в том числе межправительственного соглашения о сотрудничестве в области высшего образования.



